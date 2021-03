تقدم ليونيل ميسي نجوم نادي برشلونة الإسباني للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة النادي اليوم الأحد، في معقل الفريق الكتالوني كامب نو.

ونشر برشلونة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، مقاطع فيديو من مشاركة بعض لاعبيه -مثل سيرجيو روبيرتو، وريكي بويغ- في عملية التصويت التي تحل وسط جائحة كورونا، لاختيار الرئيس الجديد للنادي الكتالوني بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

🔥 The captain of the first team, Leo Messi, exercises his right to vote at the Camp Nou 🔥 pic.twitter.com/oiPVRcQHtl

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021