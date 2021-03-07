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شاهد.. ميسي يتقدم نجوم برشلونة في التصويت بانتخابات رئاسة النادي

ميسي أبرز الحاضرين في انتخابات رئاسة برشلونة (مواقع التواصل)
ميسي أبرز الحاضرين في انتخابات رئاسة برشلونة (مواقع التواصل)
7/3/2021

تقدم ليونيل ميسي نجوم نادي برشلونة الإسباني للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة النادي اليوم الأحد، في معقل الفريق الكتالوني كامب نو.

ونشر برشلونة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، مقاطع فيديو من مشاركة بعض لاعبيه -مثل سيرجيو روبيرتو، وريكي بويغ- في عملية التصويت التي تحل وسط جائحة كورونا، لاختيار الرئيس الجديد للنادي الكتالوني بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وعلّق برشلونة على مشاركة ميسي قائلا "كابتن الفريق الأول ليو ميسي، يمارس حقه في التصويت في كامب نو"، ونشر صورة أخرى للأرجنتيني وهو يضع الورقة في صندوق الأصوات معلقا عليها "صوّت الأسطورة في انتخابات 2021".

وكان ميسي أحد أبرز اهتمامات المرشحين لرئاسة برشلونة، وحاول كل واحد منهم توجيه رسائل طمأنة للمشجعين بشأن قدرته على إقناع ميسي بالاستمرار مع النادي الكتالوني بعد نهاية عقده مع الفريق في ختام الموسم الحالي.

وأكد ميسي في وقت سابق أنه سيحسم قراره في نهاية الموسم الحالي، وذكرت تقارير أن النجم الأرجنتيني ينتظر نتيجة الانتخابات لمعرفة خطط الرئيس المقبل قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله.

ويبدو جوان لابورتا الأقرب للفوز برئاسة برشلونة وفقا لأغلب الاستطلاعات، متفوقا على منافسيه توني فريكسا وفيكتور فونت.

المصدر : وكالة سند

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