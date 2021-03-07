تقدم ليونيل ميسي نجوم نادي برشلونة الإسباني للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة النادي اليوم الأحد، في معقل الفريق الكتالوني كامب نو.

ونشر برشلونة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، مقاطع فيديو من مشاركة بعض لاعبيه -مثل سيرجيو روبيرتو، وريكي بويغ- في عملية التصويت التي تحل وسط جائحة كورونا، لاختيار الرئيس الجديد للنادي الكتالوني بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

🔥 The captain of the first team, Leo Messi, exercises his right to vote at the Camp Nou 🔥 pic.twitter.com/oiPVRcQHtl — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021

وعلّق برشلونة على مشاركة ميسي قائلا "كابتن الفريق الأول ليو ميسي، يمارس حقه في التصويت في كامب نو"، ونشر صورة أخرى للأرجنتيني وهو يضع الورقة في صندوق الأصوات معلقا عليها "صوّت الأسطورة في انتخابات 2021".

وكان ميسي أحد أبرز اهتمامات المرشحين لرئاسة برشلونة، وحاول كل واحد منهم توجيه رسائل طمأنة للمشجعين بشأن قدرته على إقناع ميسي بالاستمرار مع النادي الكتالوني بعد نهاية عقده مع الفريق في ختام الموسم الحالي.

📩 The fourth captain @SergiRoberto10 exercises his right to vote at Camp Nou pic.twitter.com/hyog3J4Hsz — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021

وأكد ميسي في وقت سابق أنه سيحسم قراره في نهاية الموسم الحالي، وذكرت تقارير أن النجم الأرجنتيني ينتظر نتيجة الانتخابات لمعرفة خطط الرئيس المقبل قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله.

🗳 2021 ELECTIONS

🏟 Camp Nou

The 🐐 has voted pic.twitter.com/iXs6EONRf6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021

ويبدو جوان لابورتا الأقرب للفوز برئاسة برشلونة وفقا لأغلب الاستطلاعات، متفوقا على منافسيه توني فريكسا وفيكتور فونت.