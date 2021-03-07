شاهد- ميسي صنع هدفين.. برشلونة يهزم أوساسونا ويقترب من صدارة الليغا

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه وصنع هدفين ليقود برشلونة إلى تمديد انطلاقته الرائعة وانتصاراته المتتالية في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الثمين بهدفين دون رد على مضيفه أوساسونا في المرحلة الـ26 من المسابقة.

وواصل إشبيلية مسلسل ترنحه وخسر للمرة الثالثة على التوالي في غضون أيام قليلة بهزيمته 1-2 أمام مضيفه إلتشي اليوم بنفس المرحلة التي شهدت أيضا فوز بلد الوليد على خيتافي 2-1 وقادش على إيبار بهدف نظيف.

وانفرد البرسا مؤقتا بوصافة الليغا إثر فوزه الثمين في ختام مرحلة مثيرة للجدل في تاريخ النادي، حيث جاء الفوز قبل انتخاب رئيس جديد للنادي من خلال الانتخابات المقررة اليوم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد و3 نقاط أمام ريال مدريد قبل مباراة "ديربي" العاصمة الإسبانية الأحد بين أتلتيكو والريال ضمن فعاليات المرحلة نفسها.

وهذا الفوز هو الثالث على التوالي لبرشلونة في المسابقة، وهو العاشر للفريق مقابل تعادل واحد فقط في آخر 11 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة.

ويمثل الفوز اليوم -بعد انتصارين متتاليين على إشبيلية في الدوري وكأس الملك الأسبوع الماضي- دفعة معنوية هائلة لبرشلونة قبل المواجهة الصعبة مع مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأن سان جيرمان فاز على برشلونة 4-1 في عقر داره ذهابا.

وحسم برشلونة الشوط الأول بهدف نظيف سجله جوردي ألبا (30)، ثم أضاف البديل أليكس موريبا (18 عاما) الهدف الثاني للفريق (83).

هدف جوردي البا الصاروخي.. اسيست الأسطورة كلام ثاني 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/hwox9Ek1TQ — Super Culé (@SuperA7mado) March 6, 2021

هدف موريبا الرائع 🔥يا راايق 😍

pic.twitter.com/vLIKIDOLJU — Super Culé (@SuperA7mado) March 6, 2021

يذكر أن هذا الهدف هو الأول لموريبا بقميص برشلونة.

وصنع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة هدفي المباراة ليساهم بقدر كبير في تحقيق الفوز الثمين الذي جمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المركز الـ13.

وحافظ برشلونة على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ16 على التوالي في الدوري الإسباني، حيث كانت آخر هزيمة مني بها الفريق في المسابقة عندما سقط أمام قادش 1-2 في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي.