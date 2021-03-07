رونالدو شارك بديلا.. يوفنتوس يهزم لاتسيو وينتزع المركز الثالث في الكالتشيو

قلب فريق يوفنتوس تأخره بهدف أمام ضيفه لاتسيو إلى فوز 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت هذه الجولة أيضا فوز أودينيزي على ساسولو بهدفين دون رد، وتعادل سبيزيا مع بينفينتو 1-1.

وتقدم لاتسيو بهدف سجله خواكين كوريا (14)، وتعادل يوفنتوس بهدف سجله أدريان رابيو (39)، وأضاف ألفارو موراتا هدفين (57 و60 من ركلة جزاء).

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السابع.

وجلس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء، وأشركه المدرب بيرلو مكان ألفارو موراتا في الدقيقة الـ69.