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بالفيديو.. بنزيمة ينقذ ريال مدريد من هزيمة محققة أمام أتلتيكو وسواريز يلاحق ميسي

بنزيمة (يمين) يقفز فرحا بتسجيله هدف التعادل المتأخر بمرمى أتلتيكو (غيتي)
بنزيمة (يمين) يقفز فرحا بتسجيله هدف التعادل المتأخر بمرمى أتلتيكو (غيتي)
7/3/2021-|آخر تحديث: 7/3/202109:42 PM (مكة المكرمة)

أنقذ النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد من خسارة محققة في ديربي العاصمة الإسبانية بعدما قاد الفريق الملكي لتعادل قاتل مع مضيفه أتلتيكو مدريد 1-1 اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة 26 لليغا.

وحرم التعادل أتلتيكو من التحليق بعيدا في صدارة المسابقة، حيث أصبح في جعبته 59 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط أمام أقرب ملاحقيه برشلونة المستفيد الأكبر من تلك النتيجة، علما بأن أتلتيكو ما زال يمتلك مباراة مؤجلة، في حين بقي الريال في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

وبادر أتلتيكو بالتسجيل عبر نجمه الأوروغواياني لويس سواريز في الدقيقة 15، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى 17 هدفا في المركز الثاني بترتيب هدافي البطولة، بفارق هدفين خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، ليشعل المنافسة على لقب الهداف مع صديقه وزميله السابق في البلوغرانا.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز أتلتيكو، أحرز بنزيمة هدف التعادل الثمين للريال في الدقيقة 88.

وبهذا التعادل اشتعلت المنافسة على الصدارة، وحافظ الملكي على حظوظه في صراع المنافسة على اللقب الذي توّج به في الموسم الماضي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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