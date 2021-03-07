بالفيديو.. بنزيمة ينقذ ريال مدريد من هزيمة محققة أمام أتلتيكو وسواريز يلاحق ميسي

أنقذ النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد من خسارة محققة في ديربي العاصمة الإسبانية بعدما قاد الفريق الملكي لتعادل قاتل مع مضيفه أتلتيكو مدريد 1-1 اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة 26 لليغا.

وحرم التعادل أتلتيكو من التحليق بعيدا في صدارة المسابقة، حيث أصبح في جعبته 59 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط أمام أقرب ملاحقيه برشلونة المستفيد الأكبر من تلك النتيجة، علما بأن أتلتيكو ما زال يمتلك مباراة مؤجلة، في حين بقي الريال في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

"أتلتيكو مدريد" المتصدر بـ59 نقطة .

✅" بنزيما" يصبح اللاعب الأجنبي الأكثر مشاركة من حيث عدد المباريات مع الملكي في #LaLigaSantander برصيد(371) مباراة، متخطياً "روبرتو كارلوس" (370).

✅"ريال مدريد"لم يُهزم في "واندا متروبوليتانو" في #LaLigaSantander.

ملخص #AtletiRealMadrid 📺👇 pic.twitter.com/cORHKSH01s — LaLiga (@LaLigaArab) March 7, 2021

وبادر أتلتيكو بالتسجيل عبر نجمه الأوروغواياني لويس سواريز في الدقيقة 15، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى 17 هدفا في المركز الثاني بترتيب هدافي البطولة، بفارق هدفين خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، ليشعل المنافسة على لقب الهداف مع صديقه وزميله السابق في البلوغرانا.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز أتلتيكو، أحرز بنزيمة هدف التعادل الثمين للريال في الدقيقة 88.

وبهذا التعادل اشتعلت المنافسة على الصدارة، وحافظ الملكي على حظوظه في صراع المنافسة على اللقب الذي توّج به في الموسم الماضي.