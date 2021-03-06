شاهد- ليفاندوفسكي يتفوق على هالاند.. بايرن ميونخ يقلب الطاولة على دورتموند

قلب بايرن ميونخ تأخره بهدفين أمام ضيفه بوروسيا دورتموند إلى فوز مثير 4-2 اليوم السبت في المرحلة الـ24 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان لايبزيغ اعتلى الصدارة مؤقتا بفوزه على مضيفه فرايبورغ بثلاثية نظيفة، لكن النادي البافاري عاد لموقعه المفضل سريعا بعد الفوز المثير على دورتموند بفضل التألق الكبير للقناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 3 أهداف (هاتريك).

وعلى ملعب "أليانز أرينا" رفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 55 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيغ الوصيف، وتوقف رصيد دورتموند عند 39 نقطة في المركز السادس.

وتقدم المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند بهدفين مبكرين لدورتموند (في الدقيقتين التانية والتاسعة).

ورد ليفاندوفسكي بهدفين لبايرن (في الدقيقتين 26 و44 من ضربة جزاء).

وقبل دقيقتين من النهاية أحرز ليون غوريتسكا الهدف الثالث لبايرن، ثم أكد ليفاندوفسكي تفوق بايرن بتسجيل الهدف الثالث له والرابع للنادي البافاري في الوقت بدل الضائع.

وتفوق ليفاندوفسكي على هالاند في هذه المباراة أيضا، إذ تصدر الهداف البولندي قائمة ترتيب الهدافين بـ31 هدفا مقابل 19 هدفا للشاب النرويجي الذي يحتل المركز الثاني في القائمة.

الدوري الالماني : بايرن ميونخ 0 × 1 بروسيا دورتموند | هدف هالاند تابع حسابي الاساسي @ggo_ll1 pic.twitter.com/KOueFUmCps — اهداف المباريات HD #حساب_احتياطي (@ggo_ll3) March 6, 2021

الدوري الالماني : بايرن ميونخ 0 × 2 بروسيا دورتموند | هدف هالاند الثاني في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/eMze3WBZ1R — اهداف المباريات HD #حساب_احتياطي (@ggo_ll3) March 6, 2021

الدوري الالماني : بايرن ميونخ 1 × 2 بروسيا دورتموند | هدف ليفاندوفسكي تابع حسابي الاساسي @ggo_ll1 pic.twitter.com/rANOFbF4yB — اهداف المباريات HD #حساب_احتياطي (@ggo_ll3) March 6, 2021

الدوري الالماني : بايرن ميونخ 2 × 2 بروسيا دورتموند | هدف ليفاندوفسكي تابع حسابي الاساسي @ggo_ll1 pic.twitter.com/mOso0OrqiC — اهداف المباريات HD #حساب_احتياطي (@ggo_ll3) March 6, 2021

الدوري الالماني : بايرن ميونخ 3 × 2 بروسيا دورتموند | هدف بايرن الثالث تابع حسابي الاساسي @ggo_ll1 pic.twitter.com/zSnjna7S9e — اهداف المباريات HD #حساب_احتياطي (@ggo_ll3) March 6, 2021