ديربي مدريد بين أتليتكو وريال.. زيدان منتش بعودة بنزيمة وسيميوني يؤكد القتال حتى الرمق الأخير

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن كريم بنزيمة هداف الفريق تعافى من الإصابة في الوقت المناسب لتعزيز الهجوم في مباراة قمة أمام مضيفه أتليتكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وعانى ريال كثيرا منذ غياب بنزيمة بسبب إصابة عضلية تعرض لها في الفوز على فالنسيا 2-صفر في 14 فبراير/شباط.

وفي غيابه هز "الملكي" الشباك مرة واحدة فقط في مجموع المباريات الثلاث التي خاضها بدون بنزيمة، وأخفق في التسجيل بالشوط الأول كل مرة معتمدا على لاعبين مثل كاسيميرو لهز الشباك.

وقال زيدان بمؤتمر صحفي قبل مواجهة أتليتكو غدا الأحد "كريم سيكون معنا غدا. كلنا نعرف مدى أهميته. يقوم بدور بارز في طريقة لعبنا خاصة حين تكون الكرة معه. استمتع بمشاهدته كمدرب. حين وصل إلى ريال ثار الكثير من الجدل حوله وبعد مرور 10 سنوات أظهر قيمته الكروية وتطوره ووصل لمكانته الحالية".

وتصدر بنزيمة هدافي ريال الموسم الماضي ليفوز الفريق باللقب، وساهم بنسبة 30% من أهداف الفريق في كل المسابقات هذا الموسم وصنع 5 أهداف.

ولم يتعاف إيدن هازارد حتى الآن من أحدث إصابة، في حين يغيب القائد سيرجيو راموس والظهير الأيمن داني كاربخال.

وسيدخل فريق زيدان مباراة القمة محتلا المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن أتليتكو المتصدر، لكنه لعب مباراة أكثر. لكن زيدان قال إن نتيجة المباراة لن تكون حاسمة في الصراع على اللقب.

وأضاف "نتعامل معها على أنها مباراة نهائية مثلما نفعل كل مباراة لأننا نرغب في الفوز. لكن بغض النظر عن النتيجة التي ستنتهي بها المباراة فإننا سنواصل القتال على اللقب".

وسيعود الظهير الأيمن كيران تريبيير لصفوف أتليتكو لأول مرة منذ يناير/كانون الثاني، بعد أن أكمل فترة إيقاف بسبب انتهاك قواعد المراهنات في إنجلترا.

وأشار المدرب دييغو سيميوني إلى أن عودة اللاعب ستمنح فريقه الحيوية.

وقال "كان يتدرب طيلة فترة الإيقاف، وكلنا نعرف مدى صعوبة الأمر على أي لاعب يتدرب ولا يستطيع اللعب. إنه متحمس جدا للعودة للمباريات".

وذكر المدرب أيضا أن المباراة لن تحسم الصراع على اللقب، مؤكدا ضرورة القتال لآخر رمق بعد أن نجح ريال وبرشلونة في العودة إلى السباق بسبب تراجع أتليتكو في فبراير/شباط.