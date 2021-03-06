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"السلطان" زلاتان يقترب من العودة لقيادة منتخب السويد

زلاتان سجل 62 هدفا في 116 مباراة بقميص منتخب السويد (غيتي)
زلاتان سجل 62 هدفا في 116 مباراة بقميص منتخب السويد (غيتي)
6/3/2021

كشفت تقارير صحفية في السويد اليوم السبت عن قرب عودة النجم زلاتان إبراهيموفيتش إلى المنتخب السويدي لكرة القدم.

وذكرت بوابة "فوتبول ديركت إس إي" السويدية الرياضية أن من المنتظر أن يستدعي يانيه أندرسون المديرُ الفني للمنتخب السويدي اللاعبَ إبراهيموفيتش (39عاما) للمشاركة مع منتخب بلاده في مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم قطر 2022.

ومن المتوقع أن يعلن أندرسون عن قائمة المنتخب في 16 مارس/آذار الجاري.

وكان أندرسون التقى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي النجم المخضرم الذي سجل 62 هدفا في 116 مباراة بقميص منتخب بلاده.

وكان إبراهيموفيتش قال إنه يشتاق إلى اللعب لصالح منتخب بلاده، وذلك بعد أن كان أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية في 2016.

من جانبه، أكد متحدث باسم الاتحاد السويدي لكرة القدم أن كل ما صرح به أندرسون بعد اللقاء صحيح، وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية إنها "كانت محادثة جيدة، كما أن الحوار مع زلاتان لا يزال
ساريا".

ووفقا لما ذكرته البوابة السويدية، فإنه يُعتقد أن إبراهيموفيتش حصل على الضوء الأخضر للعودة إلى منتخب بلاده، كما يُعتقد أن الاتحاد السويدي أجرى اتصالا مع نادي ميلان الذي يلعب إبراهيموفتيش ضمن صفوفه، وذلك نقلا عن مصدر لم تفصح البوابة عنه.

ويستقبل المنتخب السويدي على أرضه نظيره الجورجي في 25 الشهر الجاري ثم سيتوجه بعد ذلك بـ3 أيام إلى كوسوفو لمواجهة منتخبها.

المصدر : وكالات

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