أبطال أفريقيا.. الترجي يقسو على الزمالك ومولودية الجزائر يحقق المطلوب بالسنغال

تقدّم الترجي التونسي خطوة مهمة نحو بلوغ الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما حقق فوزا ثمينا 3-1 على ضيفه الزمالك المصري اليوم السبت في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية والتي شهدت أيضا فوز مولودية الجزائر بهدف نظيف على مضيفه تونغيت السنغالي.

وعزز الترجي -الذي يمتلك 4 ألقاب في البطولة- موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه المولودية بطل المسابقة عام 1976، في حين احتل الزمالك -الذي توّج باللقب 5 مرات- المركز الثالث بنقطتين، وتذيّل تونجيت، الذي يشارك في دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، الترتيب بنقطة وحيدة.

وبادر الترجي بالتسجيل عبر لاعبه الإيفواري وليام توجاي (26)، لكن أحمد أبو الفتوح أدرك التعادل للزمالك (40).

هدف الترجي الأول pic.twitter.com/dtKbQ63kYK — Football is life (@zidan12742014) March 6, 2021

دوري ابطال افريقيا | الترجي 1 × 1 الزمالك | هدف الزمالك التعادل تابع حسابي الاساسي @ggo_ll1 pic.twitter.com/tbKrLgazCz — سناب igoal1 (@cafcl_4) March 6, 2021

ولم يهنأ الزمالك بتعادله كثيرا بعدما عاد الترجي للتقدم من جديد بهدف حمل توقيع محمد علي بن رمضان (45 من ركلة جزاء).

دوري ابطال افريقيا | الترجي 2 × 1 الزمالك | هدف الترجي الثاني في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/iGJTAIIIfq — سناب igoal1 (@cafcl_4) March 6, 2021

قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثالث للفريق التونسي (53).

هدف الترجي التونسي الثالث في مرمى الزمالك ⚽️pic.twitter.com/TsEl8QspJm — جول مصر (@goaleg) March 6, 2021

وتضاعفت معاناة الزمالك، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد أبو الفتوح في الدقيقة 57 لحصوله على الإنذار الثاني، في وقت تسابق فيه لاعبو الترجي في إهدار الفرص التي سنحت لهم بعدما دانت لهم السيطرة خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

يعد هذا هو الفوز الثاني على التوالي للترجي على حساب الزمالك، والثالث في سجل مواجهاتهما الأفريقية، في حين حقق الفريق المصري 4 انتصارات، وخيم التعادل على 3 لقاءات.

من جانبه، حقق المولودية انتصاره الأول في المجموعة، وأنعش آماله في الصعود للأدوار الإقصائية بفضل فوزه بهدف نظيف على مضيفه تونغيت.

مولودية الجزائر 1 × 0 تونغيث | هدف اول الاساسي : @Pinterestsport pic.twitter.com/O7yfOUil4I — أهداف المباريات ,تابع الحساب الاساسي (@goals1802) March 6, 2021

ويدين الفريق الجزائري بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه عبد النور بلخير (14) ليداوي المولودية جراحه المحلية، في ظل تراجع نتائجه بالدوري الجزائري في الفترة الأخيرة.