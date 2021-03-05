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الهزيمة الخامسة على التوالي في أنفيلد.. ليفربول يسقط أمام تشلسي ويبتعد عن مربع الأبطال

مونت يحتفل بتسجيله هدف الفوز في مرمى ليفربول (غيتي)
مونت يحتفل بتسجيله هدف الفوز في مرمى ليفربول (غيتي)
4/3/2021-|آخر تحديث: 5/3/202102:35 AM (مكة المكرمة)

واصل تشلسي صحوته وحقق فوزا ثمينا على حامل اللقب ليفربول بهدف دون رد في عقر داره بملعب أنفيلد، بالجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف الفوز لتشلسي ماسون مونت في الدقيقة 42، بعدما ألغى الحكم هدفا آخر للبلوز سجله تيمو فيرنر بالدقيقة 24.

الفوز رفع رصيد تشلسي إلى 47 نقطة ليتقدم للمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 43 نقطة في المركز السابع مبتعدا حتى عن المربع الذهبي الذي كان يستهدفه بعد خروجه من المنافسة على اللقب.

واستمر انهيار ليفربول الذي الذي فشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته السبع الأخيرة
بالبريميرليغ، حيث خسر 5 مباريات وتعادل في مباراتين فقط.

كما تلقى الريدز الهزيمة الخامسة على التوالي في أنفيلد للمرة الأولى بتاريخه في البريميرليغ، وهي الخسارة الثامنة له هذا الموسم في المسابقة، بعدما كان حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في 68 مباراة سابقة في أنفيلد.

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وشهدت المباراة تبديل مدرب ليفربول يورغن كلوب لمحمد صلاح في الشوط الثاني وسط استياء اللاعب المصري الذي يحتل صدارة الهدافين في البريميرليغ برصيد 17 هدفا.

يذكر أن تشلسي لم يخسر أي مباراة منذ تولي توماس توخيل تدريبه خلفا لفرانك لامبارد في يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر : الجزيرة

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