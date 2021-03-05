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ليس بيدي.. كومان متخوف على مستقبله مع اقتراب انتخابات رئاسة برشلونة

كومان: سئمت من هذه الأسئلة (غيتي)
كومان: سئمت من هذه الأسئلة (غيتي)
5/3/2021

اعترف الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، بأن مستقبله ليس بيديه، قبل الانتخابات الوشيكة لرئاسة النادي.

ويقود النادي الكتالوني رئيس مؤقت منذ استقالة جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسينتخب الأعضاء رئيسا جديدا بعد غد الأحد.

وبنى فيكتور فونت أحد المرشحين الثلاثة للرئاسة، حملته الانتخابية على أساس التعاقد مع تشافي هيرنانديز لاعب الوسط السابق ومدرب السد القطري الحالي، لتدريب الفريق.

وقال كومان -الذي قاد الفريق للمركز الثاني في الدوري ونهائي كأس ملك إسبانيا- إن الفائز في الانتخابات بصرف النظر عن شخصيته يحمل مفتاح مستقبله.

وأضاف -في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أوساسونا في الدوري خارج الديار- غدا السبت "ليس الأمر بيدي.. الشيء الوحيد الذي أعرفه أن عقدي يستمر لعام آخر بعد نهاية هذا الموسم. بعد يومين سيكون هناك رئيس جديد للنادي وستكون له كلمته. أركز فقط على الفوز بالمباريات. خارج ذلك ليس في يدي".

وتابع "لدينا الكثير من المباريات، ولا يوجد وقت للتفكير في أي شيء آخر. في نهاية اليوم الرئيس الجديد سيقرر، ولقد سئمت من هذه الأسئلة".

ويتأخر البرسا بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر وخاض مباراة أكثر، لكنه يملك فرصة الاستفادة من مواجهة المتصدر لمنافسه وجاره ريال مدريد بعد غد الأحد.

وقال المدرب الهولندي إن برشلونة سيدعم منافسه التقليدي ريال مدريد بالنظر لفارق النقاط مع أتلتيكو.

وأضاف "من الأفضل دائما أن يفقد المتصدر النقاط، لكن يجب أولا أن نفوز".

وسيخوض كومان المباراة من دون المدافعين جيرار بيكيه ورونالد أراوخو، بينما عاد لاعب الوسط ميراليم بيانيتش للتدريب مع الفريق بعد تعافيه من كدمة في الكاحل.

المصدر : وكالات

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