شاهد- "مؤامرة" ماني على صلاح.. نجم ليفربول السابق يكشف المستور

فجأة ومن دون أي مقدمات، خرج مايكل أوين النجم السابق لليفربول بنظرية مؤامرة، جاء فيها أن المهاجم السنغالي ساديو ماني يتجنب الحصول على ركلات جزاء؛ ليحرم زميله المصري محمد صلاح من التسجيل.

وقال أوين -في تصريحات تلفزيونية- إنه "لم يصدق أنه لم يسقط وينظر إلى الحكم.. لقد كانت لمسة رائعة، وربما اعتقد ماني أنه قد يحصل على فرصة في نهاية الأمر؛ لكنه فعل أمرا مماثلا قبل أسبوع ضد شيفيلد يونايتد."

وتابع "أنا فقط أتساءل، وقد يكون هناك القليل من الأفكار الغريبة التي تمر في رأسي، محمد صلاح هو المسدد الأول لركلات الجزاء في الفريق، وإذا كان ماني يحصل على فرصة للتسجيل، فيعتقد أنه من الأفضل أن يسجل هو، وإذا سقط داخل منطقة الجزاء، فإن صلاح سيحصل على ركلة جزاء أخرى وربما هدف آخر يضيفه لرصيده".

وكان أوين يشير إلى حادثة جرت في مباراة أمس التي خسرها "الريدز" بهدف نظيف أمام تشلسي في البريميرليغ.

ففي الدقيقة الثامنة من زمن المباراة، حاول الدانماركي أندرياس كريستانسين مدافع تشلسي خطف الكرة من ماني؛ لكن قدم مدافع "البلوز" خرجت أكثر مما ينبغي، وارتطم بالسنغالي الدولي بطريقة كانت ستمنحه ركلة جزاء إذا سقط، لكنه أكمل محاولته بالكرة، التي لم تسفر عن أي خطورة.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بـ18 هدفا هذا الموسم، وبفارق 10 أهداف عن الدولي السنغالي.

ولكن مايكل أوين، يرى أن المنافسة بين الثنائي أخذت منحا مغايرا تماما، وغير مأمون العواقب، ويؤثر سلبا على نتائج "الليفر" الذي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ43 نقطة.