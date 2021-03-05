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شاهد- قناص وهداف.. خوانمي لاتاسا موهبة زيدان القادمة بهجوم ريال مدريد

لاتاسا (19 عاما) طوله 1.91 سنتيمتر ويجيد الألعاب الهوائية (مواقع التواصل)
لاتاسا (19 عاما) طوله 1.91 سنتيمتر ويجيد الألعاب الهوائية (مواقع التواصل)
5/3/2021-|آخر تحديث: 5/3/202108:38 PM (مكة المكرمة)

بدأ ريال مدريد هذا الموسم بـ3 لاعبين في مركز رأس الحربة، ولكن الصربي لوكا يوفيتش أعير لآينتراخت فرانكفورت، وكريم بنزيمة لم يستعد لياقته بعد إصابته، وماريانو دياز أصيب.

هذا الوضع المعقد ترك الفرنسي زين الدين زيدان مدرب "الملكي" حائرا في اختيار التشكيلة التي ستلعب "ديربي" مدريد بعد غد الأحد ضد أتلتيكو متصدر جدول ترتيب الليغا.

وقد يستطيع "زيزو" التعويل على البرازيلي رودريغو غوس، ولكن المدرب الفرنسي يريد البحث في فريق الشباب المعروف بالـ"كاستيلا" ليستدعي أحد المهاجمين، وقد يشركه كبديل في قمة الأحد.

وبعدما منح كل من هوغو دورو وسيرجيو أريباس الفرصة مؤخرا يضع زيدان نصب عينيه استدعاء الشاب خوانمي لاتاسا (19 عاما) إلى الفريق الأول.

لاتاسا -بحسب الفيديوهات المنشورة له على مواقع التواصل- مهاجم قناص وهداف، بنيته قوية، يبلغ طوله 1.91 سنتيمتر، ويجيد لعب الكرات الهوائية، وقد يكون إضافة لهجوم الريال الذي يعاني من لعنة الإصابات.

ومنذ عودته من إصابة ألمت به مؤخرا شارك لاتاسا في 4 مباريات وسجل 3 مرات، وقد تدرب مع الفريق الأول قبل انطلاق الموسم ولكن إصابة في الفك أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين، والآن يلعب واضعا كمامة على وجهه لحمايته.

يذكر أن لاتاسا انتقل إلى الريال قادما من فريق أدرافي عام 2016، وصقلت موهبته تحت إشراف المهاجم راؤول غونزاليس الهداف السابق للريال.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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