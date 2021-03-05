تغيير منتظر.. قانون جديد للمس الكرة باليد

غيّر المجلس الدولي لكرة القدم قوانين باللعبة، وقرر عدم احتساب مخالفة إذا لمس لاعب الكرة بيده بشكل غير متعمد ثم سجل زميله هدفا بعدها.

وفي السابق كانت تحتسب مخالفة ضد لاعب أو زميله عند لمس الكرة بالذراع أو اليد قبل تسجيل هدف أو صناعة فرصة للتسجيل.

وسيستمر إلغاء الأهداف إذا جاءت بلمسة مباشرة باليد أو الذراع، حتى إذا كانت بطريقة غير مقصودة.

وقال المجلس -في بيان عقب الاجتماع السنوي لجمعيته العمومية- إن الأهداف لن تلغى إذا لمس زميل بالفريق الكرة بيده دون قصد خلال بناء الهجمة.

وسيطبق التغيير في قانون لمسة اليد من بداية يوليو/تموز القادم، لكن المباريات ستحظى بمرونة التطبيق قبل الموعد المحدد.

وجاء القرار متأخرا بالنسبة لفولهام الذي ألغي هدفه بسبب لمسة يد غير مقصودة خلال هزيمته بهدف نظيف من توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الخميس.

ومن النقاط الشائكة في القانون حالةُ الجسد عندما تجعله اليدُ أو الذراع "أكبر حجما بشكل غير طبيعي"، وذلك في حال التصدي لتسديدة أو تمريرة عرضية، أو إذا ارتفع اللاعب فوق الكتف سواء كان متعمدا أو لا.

ولا تعني أي لمسة باليد أو الذراع وجود مخالفة (يعود للحكم تقدير الحالة إذا كانت متعمدة أو عفوية).

وأكد المجلس في الاجتماع أن الحكام يجب أن يستمروا في تقييم الحالة بالنظر إلى وضع الذراع أو اليد وحركة اللاعب.

وأضاف المجلس أن تجارب التغييرات -عند حدوث ارتجاجات- من المتوقع أن تستمر حتى عام 2022، مع استمرار مراجعة خيار إجراء 5 تبديلات بسبب ظروف كوفيد-19.