بلباو يهزم ليفانتي ويضرب موعدا مع برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا

تأهل فريق أتلتيك بلباو إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم مساء الخميس بفوزه على ليفانتي 2-1، في إياب الدور نصف النهائي، ليضرب موعدا مع برشلونة في المباراة النهائية للبطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب بلباو قد انتهت بالتعادل 1-1، ليتأهل بلباو بفوزه بمجموع المباراتين 3-2.

وتقدم روجر مارتي لليفانتي في الدقيقة 17، قبل أن يسجل راؤول غارسيا هدف التعادل لبلباو في الدقيقة 30 من ضربة جزاء.

وأطلق الحكم صافرة نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ليتم الاحتكام إلى شوطين إضافيين.

وسجل أليكس بيرينغور هدف الفوز لبلباو في الدقيقة 112.

وضرب بلباو موعدا مع برشلونة في المباراة النهائية، في تكرار لمواجهتهما معا في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي توج به بلباو في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان برشلونة قد تأهل للدور ذاته عقب فوزه مساء الأربعاء على إشبيلية 3-صفر، في إياب نصف النهائي، ليتأهل فائزا بمجموع المباراتين 3-2.