بالفيديو.. سانشيز يقود إنتر للفوز على بارما ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تسجيل الأهداف وتحقيق الأرقام القياسية برقم جديد سجل باسمه أمس مع يوفنتوس، ونرصد أبرز 15 رقما قياسيا وإنجازا سجله الدون خلال مسيرته الحافلة بالأهداف والبطولات.
عزز إنتر صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه بارما 2-1، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة.
ورجح كفة إنتر على منافسه تألق نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 54 و62، في حين سجل هرناني هدف بارما الوحيد في الدقيقة 71.
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تقنية خط المرمى توضح أصحية هدف أليكسي سانشيز#الدوريالإيطالي #إنتربارما pic.twitter.com/JzP3sAQq9v
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2021
ورفع إنتر رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه وغريمه التقليدي ميلان صاحب المركزالثاني.
على الجانب الآخر تجمد رصيد بارما عند 15 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير).