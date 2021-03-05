بالفيديو.. سانشيز يقود إنتر للفوز على بارما ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

عزز إنتر صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه بارما 2-1، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة.

ورجح كفة إنتر على منافسه تألق نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 54 و62، في حين سجل هرناني هدف بارما الوحيد في الدقيقة 71.

ورفع إنتر رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه وغريمه التقليدي ميلان صاحب المركزالثاني.

على الجانب الآخر تجمد رصيد بارما عند 15 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير).