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ندفع رواتبهم والأولوية لنا.. كلوب يلوح بمنع لاعبي ليفربول من المشاركة مع منتخباتهم

قرار الفيفا شجع كلوب على التلويح بمنع بعض لاعبيه من السفر (غيتي)
قرار الفيفا شجع كلوب على التلويح بمنع بعض لاعبيه من السفر (غيتي)
3/3/2021

لوّح يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الأربعاء بأن ناديه ربما يرفض السماح للاعبين بالسفر للخارج لخوض مباريات دولية هذا الشهر، إذا تطلب الأمر دخولهم الحجر الصحي لعشرة أيام عند العودة لإنجلترا.

ويواجه الثلاثي البرازيلي أليسون بيكر وفابينيو وروبرتو فيرمينو والمهاجم البرتغالي ديوغو جوتا إمكانية البقاء 10 أيام في الحجر الصحي عند العودة لبريطانيا من دول في "القائمة الحمراء" لفيروس كوفيد-19.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) أن الأندية يمكنها رفض ترك اللاعبين يسافرون لبلدانهم، إذا فرضت عليهم السلطات قضاء أكثر من 5 أيام في الحجر الصحي عند العودة.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة تشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الخميس، "أتفهم احتياجات اتحادات كرة القدم المختلفة لكن نحن في وقت لا يمكن أن يشعر فيه الجميع بالرضا".

وأضاف "اللاعبون يحصلون على رواتبهم من الأندية وهذا يعني أن الأولوية لنا ولا يمكن أن يكون الجميع سعداء في هذه الفترة من الحياة".

وتابع المدرب الألماني "لسنا متأكدين تماما من إمكانية تغيير بعض الدول أماكن المباريات، ويجب أن ننتظر حتى الثانية الأخيرة لأن القرارات تحتاج لوقت".

وتابع "أعتقد أن الجميع يتفقون على أننا لا يمكننا السماح للاعبينا بالسفر والعودة لقضاء 10 أيام في الحجر الصحي داخل فندق ولا يمكننا فعل ذلك".

كما عبّر عن قلقه من خروج لاعبيه من البيئة الآمنة بالنادي من أجل المباريات الدولية.

وواصل المدرب الألماني "في إنجلترا نسير جميعا في الاتجاه الصحيح والوضع يبدو إيجابيا ومبشرا، ويقلقنا الخروج من البيئة الآمنة".

المصدر : رويترز

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