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أفلت من هزيمة محققة أمام أودينيزي.. ميلان يواصل نزيف النقاط

بيساو (يمين) يسجل في مرمى ميلان في غفلة من المدافعين (غيتي)
بيساو (يمين) يسجل في مرمى ميلان في غفلة من المدافعين (غيتي)
3/3/2021-|آخر تحديث: 4/3/202101:28 AM (مكة المكرمة)

واصل ميلان نزيف النقاط في سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تعادل في الثواني الأخيرة 1-1 مع ضيفه أودينيزي مساء الأربعاء في الجولة الـ25 من الكالتشيو.

وأسفرت باقي مباريات الجولة التي جرت الأربعاء عن فوز روما على مضيفه فيورنتينا 2-1، وأتلانتا على ضيفه كروتوني 5-1، وفيرونا على مضيفه بينفينتو 3-صفر، وكالياري على ضيفه بولونيا 1-صفر، في حين تعادل نابولي مع مضيفه ساسولو 3-3، وسامبدوريا مع مضيفه جنوه 1-1.

وبقي ميلان، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف جاره اللدود إنتر (المتصدر)، الذي يحل ضيفا على بارما الخميس في الجولة ذاتها.

في المقابل، رفع أودينيزي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وظهر ميلان بشكل باهت للغاية، حيث بدا تأثره بغياب عدد من عناصره الأساسية في مقدمتهم المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش والتركي هاكن تشالهانوجلو والجزائري إسماعيل بن ناصر للإصابة.

وبادر أودينيزي بتسجيل هدف مباغت حمل توقيع رودريجو بيساو في الدقيقة 68، لكن فرانك كيسي أحرز هدف التعادل لميلان في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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