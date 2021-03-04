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مانشستر يونايتد يواصل التعادلات وبيرنلي يحرم ليستر سيتي من انتزاع الوصافة

مدافعو كريستال بالاس تصدوا لكل المحاولات الهجومية لمانشستر يونايتد (غيتي)
مدافعو كريستال بالاس تصدوا لكل المحاولات الهجومية لمانشستر يونايتد (غيتي)
3/3/2021-|آخر تحديث: 4/3/202101:34 AM (مكة المكرمة)

أهدر مانشستر يونايتد فرصة جديدة للضغط على جاره ومنافسه العنيد مانشستر سيتي، وسقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كريستال بالاس مساء الأربعاء في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحرم بيرنلي ضيفه ليستر سيتي من انتزاع المركز الثاني في المسابقة بعدما تعادل معه 1-1 الأربعاء بالجولة نفسها التي شهدت أيضا فوز شيفيلد يونايتد على أستون فيلا 1-صفر.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الثاني وهو الرابع له في آخر 5 مباريات خاضها بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 51 نقطة لينفرد بالمركز الثاني، ولكن بفارق 14 نقطة خلف جاره ومنافسه مانشستر سيتي قبل مباراتهما سويا يوم الأحد المقبل في الجولة المقبلة من البريميرليغ.

وفشل يونايتد مجددا في الضغط على منافسه "سيتي" قبل مباراة الديربي المرتقبة بينهما.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف فقط خلف وولفرهامبتون.

وتعادل بيرنلي مع ليستر سيتي بهدف سجله ماتي فيدرا في الدقيقة الرابعة مقابل هدف سجله كيليتشي إهياناتشو في الدقيقة 34.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، ورفع ليستر رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط خلف مانشستر يونايتد.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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