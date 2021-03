لماذا زادت مشاكل التحكيم رغم وجود الفار؟ الجزيرة نت تجيب

عندما بدأ تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لأول مرة في كأس العالم 2018 اعتقد الجميع أن التحكيم سيكون مثاليا، وهو ما لم يحدث، وبعد مرور أكثر من 4 سنوات على تطبيقه ما تزال الأخطاء التحكيمية موجودة، بل إن بعضها كارثي.

ويعد الدوري الإنجليزي الممتاز من أوضح الأمثلة على إخفاق الفار في القضاء على الأخطاء، وهو ما دفع بعض النجوم والمدربين للمطالبة بإلغائه، ومنهم وين روني وغيره.

وفي الدوري الإسباني ما زالت أصابع الاتهام تشير إلى الحكام بمجاملة ريال مدريد وبرشلونة، أما بعض الدول العربية فحدث ولا حرج عن الأخطاء الكارثية التي تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من حكام الساحة أو الفار.

ونرصد في السطور التالية أبرز الأسباب التي أدت إلى الهجوم على الفار لهذه الدرجة:

1- لم يمنع الفار الأخطاء التحكيمية كما اعتقد البعض، بل أسهم أيضا في الجدل الدائر وحالة السخط من الأخطاء التي تجري أمام كاميراته دون تصحيح لها، بل وتدخلاته الخاطئة أيضا، وهو ما مثل صدمة لدى الكثير تحولت مع الوقت إلى سخط جماعي.

وأذكر أنه خلال حوار صحفي في 2019 مع ماسيمو بوساكا مدير التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، سألته ما تفسيرك للآراء التي تشير إلى أن مستوى التحكيم في مونديال البرازيل كان أفضل من روسيا 2018؟

فقال فعلا التحكيم في مونديال البرازيل دون تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد (فار) كان رائعا، فباستثناء خطأ أو اثنين كان أداء الحكام قويا جدا، وكانوا في قمة مستواهم الفني والبدني، أما في مونديال روسيا فكان من الممكن أن تكون هناك أخطاء أكثر لولا أن تكنولوجيا الفار ساعدتنا كثيرا، وهذا هو السبب في استعانتنا به في مونديال روسيا.

وفسر ذلك بأن كرة القدم تغيرت كثيرا وأن اللاعبين أصبحوا أفضل من الناحية البدنية، وبالتالي زادت سرعة المباريات وقوتها، وهذا لم يكن موجودا قبل سنوات.

2- أصابت التوقفات الكثيرة للمباراة -بسبب مراجعة الحالات التحكيمية عبر شاشة الفار- الجماهير واللاعبين بالضجر، وأصبح الكثير منهم مقتنعا بأن الفار أفسد متعة كرة القدم، ومنهم من صرح بذلك.

