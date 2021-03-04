لا يأس مع كرة القدم.. كومان فخور بالريمونتادا أمام إشبيلية

كال رونالد كومان مدرب برشلونة المديح لعدم استسلام فريقه بعد تأهله إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بالفوز 3-صفر على إشبيلية بعد وقت إضافي أمس الأربعاء.

وخسر برشلونة 2-صفر ذهابا، لكن عثمان ديمبلي منحه تقدما مبكرا بملعب "الكامب نو"، قبل أن يدرك جيرارد بيكيه التعادل في النتيجة الإجمالية في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما أضاع لوكاس أوكامبوس ركلة جزاء للفريق الضيف.

وأكملت ضربة رأس من مارتن بريثويت في الوقت الإضافي انتصار برشلونة 3-2 في مجموع المباراتين ليواصل مشواره اللافت للنظر في المسابقة هذا الموسم، إذ سبق أن احتاج إلى الوقت الإضافي ليفوز 2-صفر على كورنيا المنتمي للدرجة الثالثة، وقلب تأخره ليتغلب 2-1 على رايو فايكانو المنافس في الدرجة الثانية.

وتأخر الفريق الكتالوني 2-صفر أمام غرناطة حتى الدقيقة الـ88 في دور الثمانية، قبل أن يدرك التعادل، ثم انتصر 5-3 بعد وقت إضافي.

وأبلغ كومان الصحفيين "نؤمن بأنفسنا دائما، لم نيأس في هذه البطولة مطلقا.. الأمر متعلق بالعقلية، وكمدرب لا يمكنني طلب أكثر مما شاهدته من فريقي الليلة، واصلنا القتال في الوقت الإضافي، الأمر كان مذهلا، راض تماما عن اجتهاد الفريق الليلة، الفوز كان مستحقا".

وعلى العكس من المدربين السابقين أولى كومان اهتماما بالكأس وأراح اللاعبين في الدوري، ليحافظ على حيويتهم من أجل البطولة، قائلا إنها أفضل فرصة لبرشلونة للخروج بلقب هذا الموسم بالنظر إلى ابتعاد أتلتيكو مدريد بصدارة الدوري والمنافسة الصعبة في دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الهولندي "فخور جدا، كانت لحظة مهمة للفريق ولي، لأنك عندما تحاول الفوز بمثل هذه المباريات فهذا يعني أنك مدرب جيد، لكن إذا خسرت فسيتم النظر إليك على أنك مدرب سيئ".

وختم "هذا الفريق قوي من الناحيتين البدنية والنفسية، لا يمكنك تقديم أداء رائع دائما، لكن إذا استحوذت على الكرة فإنه يمكنك صنع الفرص، ما فعلناه الليلة كان استثنائيا".