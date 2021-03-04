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شاهد.. فرحة ميسي "المجنونة" بهدف بيكيه في مواجهة برشلونة وإشبيلية

فرحة ميسي كانت لا توصف بهدف بيكيه الذي أعاد البرسا للمباراة (مواقع التواصل)
فرحة ميسي كانت لا توصف بهدف بيكيه الذي أعاد البرسا للمباراة (مواقع التواصل)
4/3/2021

في الوقت القاتل وبينما كان لاعبو إشبيلية يتأهبون للاحتفال بالتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة ظهر جيرارد بيكيه مدافع البرسا فجأة، ليعيد المباراة إلى نقطة الانطلاق.

فقلب دفاع الفريق الكتالوني -الذي اعتاد أن يتحول إلى رأس حربة في آخر دقائق المباراة، خاصة عندما يكون فريقه متأخرا في النتيجة- لعب دور المنقذ، وساهم بصعود فريقه للنهائي ودور البطولة في "ريمونتادا" ثانية سجلت في تاريخ الفريق الكتالوني.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة بتقدم البرسا بهدف نظيف في إياب نصف نهائي المسابقة (خسر ذهابا بثنائية نظيفة) تلقى بيكيه تمريرة حاسمة ودقيقة من الفرنسي أنطوان غريزمان ليزرعها برأسه داخل المرمى الفريق الأندلسي ويرفع النتيجة إلى هدفين دون رد ويأخذ المباراة لشوطين إضافيين، لتنتهي المباراة بفوز البلوغرانا بثلاثية نظيفة بعد هدف جاء عن طريق الدانماركي مارتن بريثويت.

وإذا كان هدف بيكيه تصدر عناوين الصحف الرياضية فإن مقطع فيديو يظهر فرحة الأرجنتيني ليونيل ميسي "المجنونة" بالهدف انتشر كالنار في الهشيم بمواقع التواصل وأثار جدلا كبيرا بين من اعتبر أن فرحته مبررة بسبب ظروف المباراة والأزمات المتلاحقة التي يمر بها الفريق، فيما علق آخرون بقولهم إنها "فرحة مبالغ فيها لأفضل لاعب في العالم بعد تأهل فريقه بشق الأنفس لنهائي مسابقة محلية".

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي
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