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شاهد.. راموس "القوي" قد يقود ريال مدريد في مواجهة أتلانتا

راموس أجرى عملية بركبته في السادس من الشهر الماضي (مواقع التواصل)
راموس أجرى عملية بركبته في السادس من الشهر الماضي (مواقع التواصل)
4/3/2021

عندما أجرى الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عملية جراحية بركبته في السادس من الشهر الماضي، أجمع الكل على أنه سيغيب عن ذهاب وإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلانتا الإيطالي.

وعندما كان يتواصل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق مع "المطرقة الإسبانية" كان يحدوه الأمل في عودة قائد فريقه، ورغم أن المسألة كانت معقدة فإنها ليست مستحيلة.

وأخبر الأطباء راموس أنه "خلال 6 أسابيع سيكون جاهزا"؛ مما يعني أن هذا الأسبوع سيكون حاسما للاعب (34 عاما).

واضطر راموس لإجراء عملية في ركبته ليرتاح من آلام كانت لا تفارقه، ولكن بعد 4 أيام فقط من العملية، بدأ التمارين في الصالة الرياضية بمنزله.

ويواصل راموس مفاجأة زيدان ورئيس النادي فلورنتينو بيريز بقدرته الفائقة على التعافي سريعا، والتضحية من أجل الفريق والبقاء قويا ومتفائلا رغم خطورة العملية، ناهيك عن إصراره على المشاركة في مواجهة أتالانتا في 16 من الشهر الجاري.

ونشرت صفحات راموس والنادي الملكي على مواقع التواصل مقاطع فيديو لتدريبات راموس والركض واللعب بالكرة بعد 3 أسابيع فقط من العملية.

 

ويبدو أن هذه الفيديوهات مؤشر على أن رحلة التعافي تسير كما هو مرسوم لها، والعودة لمواجهة إلتشي بالدوري الإسباني في 13 من الشهر الجاري ليست مستبعدة، ولكن تبقى مواجهة أتالانتا الهدف الأول، خاصة أن الريال متقدم ذهابا في إيطاليا بهدف نظيف، وسيلعب المباراة من دون البرازيلي كاسيميرو.

ويعلم راموس أن وجوده يعطي الفريق دفعة معنوية وقوة وصلابة في الدفاع، ولكن زيدان سيكون حذرا في مسألة عودته لأنه لم يشترك في مباريات منذ 14 يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر : الصحافة الإسبانية + مواقع التواصل الاجتماعي

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