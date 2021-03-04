سولشاير يُقر: لا ننافس على لقب البريميرليغ

اعترف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بأن فريقه سيواجه منافسة شرسة على إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي وليس منافسة مانشستر سيتي على اللقب، بعد التعادل من دون أهداف مع كريستال بالاس أمس الأربعاء.

وافتقر يونايتد للإبداع في "سيلهيرست بارك" معقل كريستال بالاس، وأهدر عدة فرص في الشوط الأول، وتراجع للدفاع بعد الاستراحة، وكان محظوظا بالحصول على نقطة في النهاية.

وانتقد سولشاير فريقه بعد الأداء المتواضع، ليصبح متأخرا بفارق 14 نقطة عن سيتي المتصدر، قبل مواجهتهما يوم الأحد.

وأبلغ المدرب النرويجي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) بأنه "لم يكن كافيا، إذا أردت التقدم في الترتيب يجب أن تفوز. علينا انتزاع هذا عن استحقاق، علينا الفوز في المواجهات الثنائية، علينا القتال والتمرير بشكل أفضل، لكننا فقدنا الكرة كثيرا".

وأضاف "يجب أن ندخل كل مباراة والتفكير في الفوز والرغبة في الانتصار. علينا التركيز على أنفسنا. نحن في منافسة على إنهاء الموسم في المربع الذهبي، لذا فكل مباراة مهمة".

وكان التعادل من دون أهداف هو الثالث على التوالي ليونايتد في جميع المسابقات؛ بعد تعادله مع تشلسي في الدوري الأحد الماضي، ومع ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.

ولم يكن سولشاير مهتما بحفاظ فريقه على شباكه نظيفة للمرة الثالثة على التوالي، وشدد على أن يونايتد افتقر للفاعلية لتحويل التعادلات إلى فوز.

وتابع "بالتأكيد الأمر مقلق؛ عندما تحافظ على الشباك نظيفة 3 مرات متتالية فهذا يساعدك على تحقيق الانتصارات، لكننا لم نلعب بكفاءة. علينا استعادة الفاعلية مرة أخرى ومحاولة تحقيق الانتصارات".

وأضاف "في بعض الأحيان عندما لعبنا بالإيقاع المناسب صنعنا الفرص للتسجيل، لكن لا أعتقد أننا كنا نستحق أكثر من نقطة واحدة".