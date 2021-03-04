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إيفرتون يواصل صحوته ويدخل المربع الذهبي وتوتنهام يعزز آماله في التأهل للدوري الأوروبي

غاريث بيل (يمين) يحاول استخلاص الكرة من أمام لاعب فولهام (غيتي)
غاريث بيل (يمين) يحاول استخلاص الكرة من أمام لاعب فولهام (غيتي)
4/3/2021-|آخر تحديث: 4/3/202111:22 PM (مكة المكرمة)

واصل إيفرتون صحوته بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقدم (مؤقتا) للمركز الرابع في ترتيب المسابقة المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، عقب فوزه الثمين 1-صفر على مضيفه ويست بروميتش ألبيون اليوم الخميس في الجولة 29 للبريميرليغ.

وفي مباراة مقدمة من الجولة الـ33 للمسابقة، حقق توتنهام فوزا صعبا 1-صفر أيضا على مضيفه فولهام.

وارتفع رصيد إيفرتون، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة، إلى 46 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، في حين توقف رصيد ويست بروميتش عند 17 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير).

ويدين إيفرتون بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه البرازيلي ريتشارليسون، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65.

وعلى ملعب كرافين كوتاج، عاد توتنهام بفوز ثمين 1-صفر من صاحب الأرض فولهام.

جاء هدف توتنهام الوحيد عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل توسين أدارابيويو لاعب فولهام هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 19.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 42 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد فولهام عند 23 نقطة في المركز الـ18 (الثالث من القاع)، بفارق 3 نقاط خلف مراكز الأمان.

ويسعى توتنهام لنيل بطاقة التأهل للدوري الأوروبي بعد ابتعاده عن صراع دخول المربع الذهبي للبطولة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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