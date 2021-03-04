بالفيديو.. برشلونة يتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا بريمونتادا على حساب إشبيلية

واصل برشلونة صحوته وحجز مكانا لنفسه بصعوبة في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه الكبير والمثير 3-صفر على إشبيلية مساء الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وتأهل برشلونة إلى النهائي بفوزه 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث سبق لإشبيلية الفوز على ملعبه 2-صفر ذهابا.

وحسم برشلونة مباراة الإياب لصالحه في الوقت الإضافي بعدما أنهى الوقت الأصلي بالفوز 2-صفر، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها إشبيلية ذهابا.

وقدم برشلونة نسخة جديدة من "ريمونتادا" تاريخية للفريق حيث بدد آمال إشبيلية الذي كان الأقرب للتأهل.

WE'RE THROUGH TO THE COPA DEL REY FINAL! 🏆 pic.twitter.com/TpUlFTU66d — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2021

كما أكد برشلونة أنه استعاد كثيرا من اتزانه في هذا الموسم الذي عانى فيه الأمرين.

وأنهى برشلونة الشوط أول لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 12، وزادت الإثارة في الشوط الثاني عندما الذي شهد ضربة جزاء ضائعة لإشبيلية عن طريق لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 73، كانت كفيلة بإنهاء أحلام البلوغرانا تماما.

وبينما تأهب إشبيلية للخروج بهذه النتيجة لصالحه، سجل جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد دقيقتين فقط من طرد فيرناندو ريجس لاعب إشبيلية، ليدفع بيكيه باللقاء إلى وقت إضافي.

وفي الوقت الإضافي، سجل مارتن برايثوايت الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 95، في حين تلقى إشبيلية لطمة أخرى بطرد لاعبه لوك دي يونج في الدقيقة 103 ليضاعف من صعوبة المهمة على الفريق ويسهل مهمة برشلونة في الخروج فائزا بالمباراة وببطاقة التأهل للنهائي.