بالفيديو.. برشلونة يتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا بريمونتادا على حساب إشبيلية

واصل برشلونة صحوته وحجز مكانا لنفسه بصعوبة في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه الكبير والمثير 3-صفر على إشبيلية مساء الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وتأهل برشلونة إلى النهائي بفوزه 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث سبق لإشبيلية الفوز على ملعبه 2-صفر ذهابا.

Tfw you complete the comeback. #BarçaSevilla pic.twitter.com/LDrcRBHgGo

وحسم برشلونة مباراة الإياب لصالحه في الوقت الإضافي بعدما أنهى الوقت الأصلي بالفوز 2-صفر، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها إشبيلية ذهابا.

وقدم برشلونة نسخة جديدة من "ريمونتادا" تاريخية للفريق حيث بدد آمال إشبيلية الذي كان الأقرب للتأهل.

WE'RE THROUGH TO THE COPA DEL REY FINAL! 🏆 pic.twitter.com/TpUlFTU66d

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2021