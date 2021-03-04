كهربا "مشاكل".. صاحب الأرقام القياسية في الأزمات والعقوبات مع الأهلي والزمالك

أعلن الأهلي بطل مصر وأفريقيا في بيان رسمي مساء الأربعاء أنه قرر حرمان المهاجم محمود عبدالمنعم (كهربا) من اللعب لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه (‭ ‬12764دولارا) لعدم الالتزام.

ولم يوضح الأهلي -الذي يستعد لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا يوم السبت- أسباب معاقبة "كهربا".

لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن اللاعب رفض مصافحة المدرب بيتسو موسيماني في غرفة الملابس عقب الفوز 2-1 على طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز يوم الأحد، وذلك بعد مشاركته بديلا في آخر ربع ساعة.

وسجل كهربا (26 عاما) 6 أهداف في 14 مباراة بجميع المسابقات مع الأهلي هذا الموسم.

ومن المتوقع غيابه عن 4 مباريات خلال شهر، وتشمل مواجهتين ضد فيتا كلوب ولقاء ضد المريخ في دوري الأبطال، بجانب مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري.

وهذه آخر حلقة في سلسلة مشاكل كهربا، مهاجم الزمالك السابق، حيث عاقبه الأهلي بغرامة قيمتها مليون جنيه العام الماضي بعد تقارير عن وقوع مشاجرة مع الحارس والقائد محمد الشناوي والتجاوز ضد مدير الكرة سيد عبدالحفيظ.

وعاقب الاتحاد المصري كهربا بالإيقاف حتى نهاية الموسم الماضي قبل تخفيض العقوبة إلى 10 مباريات، لمشاركته في أحداث شغب عقب مباراة كأس السوبر المصرية في الإمارات.

ومنع الاتحاد الدولي "فيفا" كهربا من خوض مباراة ضد بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية في قطر الشهر الماضي لخرق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كوفيد-19".

احمد شوبير :

كهربا بيكسر كل الارقام مع الأهلي فهو صاحب أعلى غرامه بمليون جنيه وصاحب أعلى ايقاف لمدة شهر #كهربا_رزع_موسيماني_بالقفا pic.twitter.com/o6eQQ7LOY5 — عمرو جابر (@amrgaber1911) March 3, 2021

وذكرت صحف مصرية بعد أزمة كهربا الأخيرة مع مدربه، أن مجلس إدارة النادي قرر رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري لكثرة مشاكله مع زملائه والجهاز الفني للفريق، مما دفع البعض لإطلاق عليه لقب كهربا "مشاكل".

ايه الضحك ده

دا احنا حنشوف ونسمع فضايح اخر الموسم #كهربا_رزع_موسيمانى_بالقفا pic.twitter.com/LqdNzwfJGV — ذكى علاء (@4sdAvldXJuYIphr) March 3, 2021

وتحولت أزمة كهربا إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة من جماهير الزمالك التي لها تاريخ من المشاكل مع اللاعب الذي سبق أن بصق عليها خلال لعبه بفريقها قبل انضمامه للأهلي، في صفقة أثارت الكثير من المشاكل.

وكانت مسيرة كهربا مع الزمالك أكثر إثارة من الأهلي، حيث دخل في العديد من المشاكل والأزمات مع النادي ورئيسه السابق مرتضى منصور وجماهيره أيضا، انتهت برحيله عن النادي.