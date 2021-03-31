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شاهد.. فرحة هستيرية للاعب تلقى خبر استدعائه لمنتخب تركيا

المدافع ألباسلان أوزتورك حصل على أول استدعاء للمنتخب التركي في مسيرته الاحترافية (مواقع التواصل الاجتماعي)
المدافع ألباسلان أوزتورك حصل على أول استدعاء للمنتخب التركي في مسيرته الاحترافية (مواقع التواصل الاجتماعي)
31/3/2021-|آخر تحديث: 1/4/202111:05 AM (مكة المكرمة)

صنع المدافع ألباسلان أوزتورك الحدث في تركيا خلال الساعات الماضية بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقفز بطريقة هستيرية فرحا بسماع خبر استدعاءه إلى المنتخب التركي.

ونشر نادي غوزتبه التركي الذي يلعب له أوزتورك مقطعا مصورا يظهر فيه اللاعب وهو يدخل إلى مقر الفريق متحدثا في الهاتف قبل أن يبدأ في القفز فرحا بسماعه خبر استدعائه للحضور في معسكر المنتخب التركي خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس/آذار الحالي.

وحظي المقطع المصور بانتشار واسع في تركيا ووصل إلى أكثر من 1.7 مليون مشاهدة.

وجمع النادي التركي عددا من أبرز اللقطات الخاصة بأوزتورك البالغ من العمر 27 عاما للإشادة به، بعد أن تلقى خبر استدعائه إلى المنتخب التركي للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

وأعاد اللاعب نشر المقطع عبر حسابه بموقع إنستغرام، وأكد أن رد فعله يعبر عن فرحة بتحقيق حلم الطفولة.

وجاءت الدعوة قبل يوم من مباراة تركيا ولاتفيا التي انتهت أمس بالتعادل (3-3)، وظل المدافع على مقاعد البدلاء، ولم يشركه المدرب شينول غونيش في المواجهة.

وتتصدر تركيا ترتيب المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط، متقدمة بفارق نقطة على كل من هولندا، والجبل الأسود، والنرويج.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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