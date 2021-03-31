شاهد.. فرحة هستيرية للاعب تلقى خبر استدعائه لمنتخب تركيا

أثار النجم الألماني مسعود أوزيل غضب الألمان بعد ظهوره الأخير مع فريق فنربخشة التركي الذي يلعب في صفوفه منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
صنع المدافع ألباسلان أوزتورك الحدث في تركيا خلال الساعات الماضية بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقفز بطريقة هستيرية فرحا بسماع خبر استدعاءه إلى المنتخب التركي.
ونشر نادي غوزتبه التركي الذي يلعب له أوزتورك مقطعا مصورا يظهر فيه اللاعب وهو يدخل إلى مقر الفريق متحدثا في الهاتف قبل أن يبدأ في القفز فرحا بسماعه خبر استدعائه للحضور في معسكر المنتخب التركي خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس/آذار الحالي.
🇹🇷Emeklerinin karşılığını almak; Paha Biçilemez!
🎥O anlar…#Göztepe #AlpaslanÖztürk @MilliTakimlar pic.twitter.com/gzlhw5mDza
— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) March 30, 2021
وحظي المقطع المصور بانتشار واسع في تركيا ووصل إلى أكثر من 1.7 مليون مشاهدة.
وجمع النادي التركي عددا من أبرز اللقطات الخاصة بأوزتورك البالغ من العمر 27 عاما للإشادة به، بعد أن تلقى خبر استدعائه إلى المنتخب التركي للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.
وأعاد اللاعب نشر المقطع عبر حسابه بموقع إنستغرام، وأكد أن رد فعله يعبر عن فرحة بتحقيق حلم الطفولة.
وجاءت الدعوة قبل يوم من مباراة تركيا ولاتفيا التي انتهت أمس بالتعادل (3-3)، وظل المدافع على مقاعد البدلاء، ولم يشركه المدرب شينول غونيش في المواجهة.
وتتصدر تركيا ترتيب المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط، متقدمة بفارق نقطة على كل من هولندا، والجبل الأسود، والنرويج.