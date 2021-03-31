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بالفيديو.. البرتغال وصربيا تقتسمان صدارة المجموعة وبلجيكا تفوز بثمانية وقطر تواصل التألق

رونالدو يحتفل بتسجيله الهدف الثاني للبرتغال (رويترز)
رونالدو يحتفل بتسجيله الهدف الثاني للبرتغال (رويترز)
30/3/2021-|آخر تحديث: 31/3/202112:20 AM (مكة المكرمة)

اقتسم منتخبا البرتغال وصربيا صدارة المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وسحق منتخب بلجيكا ضيفه منتخب بيلاروسيا 8-صفر، وواصل المنتخب القطري نتائجه الجيدة في إطار مشاركته الودية في التصفيات الأوروبية بتعادله 1-1 مع نظيره الأيرلندي.

وفاز المنتخب البرتغالي على مضيفه لوكسمبورغ 3-1، كما فاز منتخب صربيا على مضيفه منتخب أذربيجان 2-1 مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة من التصفيات.

ورفع منتخب البرتغال رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن صربيا، في حين تمتلك لوكسمبورغ 3 نقاط في المركز الثالث، وظلت أذربيجان دون رصيد من النقاط.

وعلى ملعب خوسيه بارثيل، تقدم جيرسون رودريغيز بهدف لمنتخب لوكسمبورغ في الدقيقة 30، لكن دييغو جوتا رد بهدف التعادل للبرتغال في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وأضاف القائد كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 51.

وكاد رونالدو يسجل الهدف الثاني له في الدقيقة 78 عندما تلقى الكرة بالخطأ من المدافعين وانفرد بالمرمى لكنه رفض الهدية وأهدر الفرصة السهلة، وبعدها بدقيقتين سجل جواو بالينيا الهدف الثالث للبرتغال.

وعلى ملعب باكو الأولمبي، تقدم ألكسندر ميتروفيتش بهدف لصربيا في الدقيقة 16 ثم تعادل أمين ماخمودوف لأذربيجان من ضربة جزاء في الدقيقة 59.

وقبل 9 دقائق من النهاية سجل ميتروفيتش الهدف الثاني له ولصربيا.

فوز ساحق

وسحق منتخب بلجيكا ضيفه منتخب بيلاروسيا 8-صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة.

وتقدم المنتخب البلجيكي عن طريق ميشي باتشواي في الدقيقة 14، قبل أن يعزز هانز فاناكن تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 17، في حين أضاف ليونارد تروسارد الهدف الثالث في الدقيقة 38.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق سجل جيريمي دوكو الهدف الرابع، قبل أن يسجل دينيس برايت الهدف الخامس في الدقيقة 49، وأضاف كريستيان بينتيكي الهدف السادس في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 75 عاد تروسارد ليسجل الهدف الثاني له والسابع لفريقه، قبل أن يختتم فاناكن مهرجان الأهداف بالهدف الثامن في الدقيقة 89.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، في حين تجمد رصيد منتخب بيلاروسيا عند 3 نقاط في المركز الرابع (قبل الأخير).

قطر تواصل التألق

واصل المنتخب القطري لكرة القدم نتائجه الجيدة في إطار مشاركته الودية في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال الذي ستستضيفه الدوحة العام القادم، وذلك بعد تعادله 1-1 مع المنتخب الأيرلندي.

وتقدم المنتخب الأيرلندي بهدف سجله جيمس مكلان في الدقيقة الرابعة، وعادل النتيجة محمد مونتاري للمنتخب القطري في الدقيقة 47.

وكان اتفاق جرى بين الاتحادين الأوروبي (يويفا) والقطري لكرة القدم بمشاركة المنتخب القطري في التصفيات الأوروبية بشكل ودي من خلال المجموعة الأولى في التصفيات، مع عدم احتساب نتائج المباريات التي يخوضها أمام أي من فرق المجموعة التي تضم أيضا البرتغال وصربيا وأيرلندا وأذربيجان.

وكان المنتخب القطري قد فاز على لوكسمبورغ 1-صفر وعلى أذربيجان 2-1.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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