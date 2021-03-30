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صلاح: لا أسعى للانتقام من راموس وزيدان مثلي الأعلى وهذه نصيحتي لفينيسيوس

صلاح (يمين) وذكريات الإصابة بالكتف بعد الاحتكاك مع راموس لاعب الريال (رويترز)
صلاح (يمين) وذكريات الإصابة بالكتف بعد الاحتكاك مع راموس لاعب الريال (رويترز)
30/3/2021

رفض النجم المصري محمد صلاح الحديث عن فرصة انتقام من قائد ريال مدريد سيرجيو راموس حين يواجه ليفربول "النادي الملكي" في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وشارك صلاح مع ليفربول أمام ريال في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، وتعرض لإصابة خطيرة على مستوى الكتف بعد احتكاك مع راموس، وغادر النجم المصري الملعب بعد تلك الإصابة وخسر ليفربول المباراة 1-3.

وحول وجود دوافع للانتقام من راموس، أشار صلاح في حوار مع صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية إلى أن هذه المباراة أصبحت من الماضي، وقال "الآن أفكر في الفريق" وجميع اللاعبين في حالة تركيز "ويريدون الفوز فقط، ما سيحدث في المباراة المقبلة لن يغير ما حدث عام 2018".

وأكد النجم المصري أن ليفربول تغير كثيرا منذ نهائي 2018 في كييف، وقال "فزنا بدوري الأبطال، وفزنا بالدوري الإنجليزي، وهذا تغير كبير".

وأشار إلى أن ريال خسر في المقابل عددا من اللاعبين منذ 2018 ومن بينهم كريستيانو رونالدو الذي وصفه بالأفضل في تاريخ الريال، ولكنه أكد أن "الملكي" لديه أيضا نجوم كبار حاليا، وقال "أنا متأكد من أنهم مستعدون للمباراة، وعلينا أن نكون مستعدين لمواجهتهم".

وحول توقعاته للمباراة القادمة، قال صلاح إن الفريقين لديهما حظوظ متساوية للتأهل إلى الدور القادم، وكلاهما مستعد تماما للمواجهتين المرتقبتين في 6 و14 أبريل/نيسان المقبل.

وبشأن أكثر ما يثير قلقه من ريال مدريد، أوضح النجم المصري أن الريال يعرف كيف يفوز بدوري أبطال أوروبا، ودائما ما يقدم مستوى جيدا في هذه البطولة، وقد فاز بها 4 مرات آخر 10 مواسم.

وأبدى صلاح إعجابه بمدرب "الملكي" زين الدين زيدان، وقال إنه كان مثله الأعلى في صغره، وأشاد بتجربته مع ريال وقال "هو مدرب رائع، فاز بـ 3 بطولات لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، ويقوم بعمل جيد للغاية مع الفريق".

وتحدث عن وضعية مهاجم ريال مدريد فينيسيوس الذي يملك قدرات كبيرة ولكنه يعاني من مشكلة اللمسة الأخيرة أمام المرمى وإهدار فرص محققة للتهديف، وقال "عليه أن يواصل العمل وعلى الفريق ألا يقلق بشأنه، لم أولد هدافا كان عليّ أن أعمل بجد".

واستطرد "أتذكر عندما كنت ألعب لفريق بازل لم أتمكن من تسجيل العديد من الأهداف حينها. ثم ذهبت إلى تشلسي وفيورنتينا وروما، هناك عملت كثيرا مع المدرب سباليتي.. كنت أقضي الكثير من الوقت بعد نهاية التدريبات لتحسين أدائي، وأنشأت ملعبا صغيرا في حديقة منزلي للعمل على تحسين إنهاء الهجمات، فينيسيوس يحتاج فقط إلى الاستمرار في العمل وسيصل إلى الهدف المرجو بشكل طبيعي".

وحول طموحاته خلال الفترة القادمة، قال صلاح "آمل أن أفعل نفس الشيء الذي كنت أفعله السنوات الأخيرة، وهو الفوز بالألقاب وتسجيل الأهداف ومساعدة فريقي في الفوز بالألقاب، هذا أهم شيء بالنسبة لي".

ووصف صلاح علاقته بمدرب الفريق يورغن كلوب بأنها "علاقة عادية بين محترفين" رافضا الإفصاح عن وجهته القادمة سواء بالبقاء في ليفربول أو الرحيل، وأكد أنه لا يستبعد اللعب يوما ما في الدوري الإسباني.

المصدر : ماركا

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