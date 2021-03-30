البث الحي
كرة قدم

شاهد.. وائل جمعة: فكرت في ضرب ميسي وسببت عقدة لدروغبا

وائل جمعة كشف عن أسرار تذاع لأول مرة في حواره مع "شيكس تاديوم" (الجزيرة)
وائل جمعة كشف عن أسرار تذاع لأول مرة في حواره مع "شيكس تاديوم" (الجزيرة)
30/3/2021-|آخر تحديث: 30/3/202107:17 PM (مكة المكرمة)

كشف وائل جمعة مدافع النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق لكرة القدم أنه كان ينوي ضرب ليونيل ميسي عندما واجهه لأول مرة لكنه لم يستطع لسبب غير متوقع، كما كشف أنه سبب عقدة لنجم ساحل العاج دروغبا، وأسرارا أخرى منها أنه كان يلعب مهاجما، وذلك خلال حوار شيق.

وقال جمعة في حوار مثير ببرنامج "شيكس تاديوم" بالجزيرة "أو 2" (O2)، إنه عندما لعب أول مرة ضد ليونيل ميسي كان ينوي ضربه لإيقافه لكنه لم يستطع لأنه وجده قويا من الناحية البدنية رغم صغر جسمه، كما وجد أنه من الصعب قطع الكرة منه.

وأضاف جمعة الذي يعمل محللا بقنوات "بي إن سبورتس" أن المهاجم العاجي الكبير ديديه دروغبا كان يخشاه وأن نجاحه في إيقافه بمباريات المنتخب سبّب لمهاجم تشلسي القوي عقدة لدرجة أنه كان يقلق عندما يقابله حتى بعد اعتزالهما.

وكشف أفضل مدافع في أفريقيا أنه كان يلعب مهاجما في بداية حياته الكروية، عندما كان يلعب مع فريق قريته، وأن مدربي قطاع الناشئين آنذاك بنادي غزل المحلة وهم شوقي غريب وإبراهيم يوسف وشريف الخشاب هم من غيروا مكانه ليصبح مدافعا في الملعب نظرا لتكوينه البدني وقوته.

وقال جمعة إن التغيير كان على غير رغبته لكن إبراهيم يوسف مدرب مرحلته السنية في غزل المحلة أقنعه باللعب مدافعا، وزادت قناعته عندما تم تصعيده للفريق الأول وعمره 18 عاما.

وأوضح أن تحول كرة القدم إلى الجماعية جاء على حساب التدريبات الفردية، مما أضعف المدافعين على مستوى العالم، وصب في مصلحة المهاجمين.

وأكد أن الذكاء وقراءة اللعب من أهم صفات المدافع الجيد، وهو ما يميز فيرجيل فان دايك عن بقية مدافعي العالم حاليا.

كما كشف عن طريقة اللعب التي يفضلها وتوقعاته لمونديال قطر 2022 وأشياء أخرى خلال ذلك الحوار المثير.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

رونالدو وبيولي وجمعة يمدحونه.. شاهد "البطل" إبراهيموفيتش يواصل سجله التهديفي المذهل مع ميلان

أشاد ستيفانو بيولي مدرب ميلان بزلاتان إبراهيموفيتش، ووصفه بالبطل بعد أن قاد ميلان للفوز 2-صفر على مضيفه كالياري، كما أثنى عليه الظاهرة البرازيلي رونالدو وأشاد بقدراته الهائلة في سن الـ40.

المزيد من كرة قدم

صورة سلبية وقد يجبر على الغياب عن ليفربول.. حصار صلاح باستاد القاهرة يثير انتقادات ومخاوف

صلاح سجل هدفين أمام جزر القمر في ختام تصفيات أمم أفريقيا (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد 19 عاما.. رونالدو يعتذر للأمهات عن قصة شعره الغريبة

رونالدو تألق في مونديال 2002 وقاد البرازيل للتتويج باللقب (غيتي)

صلاح: لا أسعى للانتقام من راموس وزيدان مثلي الأعلى وهذه نصيحتي لفينيسيوس

صلاح (يمين) وذكريات الإصابة بالكتف بعد الاحتكاك مع راموس لاعب الريال (رويترز)

بالفيديو.. صلاح يقود مصر لفوز كبير ويصبح وصيف الهداف التاريخي للمنتخب

صلاح (وسط) يحتفل مع زميليه بعد تسجيله الهدف الرابع لمنتخب مصر (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث في جسمك بعد تناول البصل مباشرة؟

لجأ لفتاواها الصحابة وصححت مروياتهم ونقَدت الأشعار وعارضت خليفتين راشدين.. السيدة عائشة أم المؤمنين والمثقفة الموسوعية

“إس-400” أقواها لكنها ليست الوحيدة.. تعرف على منظومة الدفاع الجوي التركي

منظومة "إس-400" الروسية هي الأقوى في الدفاع الجوي التركي؛ لكن يعززها منظومات قصيرة المدى محلية الصنع (الجزيرة)

السيسي محذرا إثيوبيا: أخذ نقطة من مياه مصر يفضي لحالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد

السيسي أكد أهمية مسار التفاوض حول سد النهضة وتفادي الأعمال العدائية (مواقع التواصل)