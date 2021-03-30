شاهد.. وائل جمعة: فكرت في ضرب ميسي وسببت عقدة لدروغبا

كشف وائل جمعة مدافع النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق لكرة القدم أنه كان ينوي ضرب ليونيل ميسي عندما واجهه لأول مرة لكنه لم يستطع لسبب غير متوقع، كما كشف أنه سبب عقدة لنجم ساحل العاج دروغبا، وأسرارا أخرى منها أنه كان يلعب مهاجما، وذلك خلال حوار شيق.

وقال جمعة في حوار مثير ببرنامج "شيكس تاديوم" بالجزيرة "أو 2" (O2)، إنه عندما لعب أول مرة ضد ليونيل ميسي كان ينوي ضربه لإيقافه لكنه لم يستطع لأنه وجده قويا من الناحية البدنية رغم صغر جسمه، كما وجد أنه من الصعب قطع الكرة منه.

وأضاف جمعة الذي يعمل محللا بقنوات "بي إن سبورتس" أن المهاجم العاجي الكبير ديديه دروغبا كان يخشاه وأن نجاحه في إيقافه بمباريات المنتخب سبّب لمهاجم تشلسي القوي عقدة لدرجة أنه كان يقلق عندما يقابله حتى بعد اعتزالهما.

وكشف أفضل مدافع في أفريقيا أنه كان يلعب مهاجما في بداية حياته الكروية، عندما كان يلعب مع فريق قريته، وأن مدربي قطاع الناشئين آنذاك بنادي غزل المحلة وهم شوقي غريب وإبراهيم يوسف وشريف الخشاب هم من غيروا مكانه ليصبح مدافعا في الملعب نظرا لتكوينه البدني وقوته.

وقال جمعة إن التغيير كان على غير رغبته لكن إبراهيم يوسف مدرب مرحلته السنية في غزل المحلة أقنعه باللعب مدافعا، وزادت قناعته عندما تم تصعيده للفريق الأول وعمره 18 عاما.

وأوضح أن تحول كرة القدم إلى الجماعية جاء على حساب التدريبات الفردية، مما أضعف المدافعين على مستوى العالم، وصب في مصلحة المهاجمين.

وأكد أن الذكاء وقراءة اللعب من أهم صفات المدافع الجيد، وهو ما يميز فيرجيل فان دايك عن بقية مدافعي العالم حاليا.

كما كشف عن طريقة اللعب التي يفضلها وتوقعاته لمونديال قطر 2022 وأشياء أخرى خلال ذلك الحوار المثير.