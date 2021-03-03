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رونالدو يعزز صدارته للهدافين.. يوفنتوس يهزم سبيزيا ويلاحق إنتر وميلان

رونالدو (يمين) تعرض لرقابة صارمة لكنه نجح في النهاية في التسجيل (غيتي)
رونالدو (يمين) تعرض لرقابة صارمة لكنه نجح في النهاية في التسجيل (غيتي)
2/3/2021-|آخر تحديث: 3/3/202101:33 AM (مكة المكرمة)

تغلب فريق يوفنتوس حامل اللقب على ضيفه سبيزيا 3-صفر مساء الثلاثاء في الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وعزز مهاجمه كريستيانو رونالدو صدارته لقائمة الهدافين.

وحسم يوفنتوس الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم الإسباني ألفارو موراتا بهدف في الدقيقة 62، ثم أضاف فيدريكو كييزا الهدف الثاني في الدقيقة 71.

واختتم القناص البرتغالي رونالدو التسجيل قبل دقيقة واحدة من النهاية، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين برصيد 20 هدفا بفارق هدفين عن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 49 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف ميلان الوصيف، و7 نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر، في حين توقف رصيد سبيزيا عند 25 نقطة في المركز الـ15.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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