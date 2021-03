بعيدا عن تفاصيل فضيحة "بارساغيت" التي أدخلت عددا من مسؤولين نادي برشلونة السجن، ومن بينهم الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، صنع شاب من أصول مغربية الحدث بعد انفراده بأول صورة لبارتوميو خارج السجن.

فقد قضت محكمة إسبانية -أمس الثلاثاء- بإطلاق سراح بارتوميو بعد يوم واحد من إلقاء القبض عليه في تحقيقات تتعلق بمزاعم حول سوء الإدارة والفساد. وكان بارتوميو ضمن 4 أشخاص اعتقلتهم الشرطة.

وعقب خروجه من مركز الشرطة، ظهر بارتوميو في مقطع فيديو قصير مع أحد المعجبين، وانتشر المقطع بشكل واسع وتداولته مختلف منصات مواقع التواصل، وهو ما دفع وسائل إعلام إسبانية للبحث عن هوية صاحبه.

#Barçagate: Former Barcelona president Josep Maria Bartomeu released after spending the night in police custody…👮 pic.twitter.com/KATMZ7NZwz

