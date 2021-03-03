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نيمار ينتقد طريقة تعامل الإعلام مع أخباره

نيمار متهم بعدم الاهتمام بنظام حياة صحي وأن ذلك يتسبب في إصاباته المتكررة (غيتي)
نيمار متهم بعدم الاهتمام بنظام حياة صحي وأن ذلك يتسبب في إصاباته المتكررة (غيتي)
3/3/2021

انتقد النجم البرازيلي نيمار تعامل وسائل الإعلام معه بتركيزها على الجوانب السلبية، دون التطرق إلى الجانب المشرق من حياته.

وقال نجم باريس جيرمان عبر حسابه بموقع إنستغرام "طالعت كثيرًا من المواقع التي نشرت تقارير عن تفاعلي مع المتابعين في بث مباشر سابق، لا مشكلة في ذلك، وقد استمتع الجميع، لكنني في مرة أخرى نشرت مقطعا مصورا لبرنامجي العلاجي على مدى يوم كامل، منذ استيقاظي إلى نهاية اليوم، ولم أجد أي موقع اهتمّ بذلك".

وأضاف "لم أقرأ لمن يقول: انظروا إليه كيف يتصرف باحترافية، وكيف يعتني بنفسه. أنتم تنشرون فقط ما يحقق لكم المبيعات، وما يجلب لكم ذلك هو الحديث بشكل سيئ عن الناس".

وكان نيمار يرد على الانتقادات الكبرى التي وجهت إليه بسبب إصاباته المتكررة، إذ اتُّهم بعدم الاهتمام بنظام حياة صحي يليق بلاعب محترف في مستواه.

ويغيب النجم البرازيلي عن الملاعب منذ نحو شهر بسبب معاناته إصابة عضلية، ويسابق الزمن للتعافي قبل إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة في العاشر من الشهر الحالي.

وتفوّق نادي العاصمة الفرنسية 4-1 في لقاء الذهاب الذي جرى بإسبانيا من دون حضور نيمار الذي لم يحظ بفرصة مواجهة ناديه السابق إذ غادره في صيف 2017.

المصدر : مواقع إلكترونية

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