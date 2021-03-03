نجحت إدارة ريال مدريد في التخلص مؤقتا من مشكلة المهاجم الويلزي غاريث بيل، بعد إعارته لتوتنهام خلال الموسم الحالي، غير أن المشكل ظهر مجددا مع اقتراب الموسم من نهايته.

ووجد ريال مدريد صعوبة في إدارة ملف اللاعب المرتبط بعقد مع النادي إلى غاية 2022، وذلك بسبب تراجع مستواه وخروجه من خطط المدرب زين الدين زيدان في الموسم الماضي.

وجاءت إعارة اللاعب الويلزي إلى توتنهام خلال الموسم الحالي لتمنح إدارة ريال مدريد فرصة للتفكير في مستقبل اللاعب الذي يعتبر بين أغلى اللاعبين أجرا في الفريق.

ويتقاسم ريال مدريد راتب اللاعب المقدر بأكثر من 36 مليون دولار مناصفة مع توتنهام خلال فترة الإعارة الحالية.

ومع اقتراب نهاية الموسم الحالي، ستكون إدارة النادي الملكي مطالبة بإيجاد حل لملف بيل، خاصة مع تزايد احتمال استمرار المدرب زيدان، مما يعني أن الأبواب ستظل مغلقة أمام عودة اللاعب نحو الفريق.

وذكرت صحيفة ميرور (Mirror) البريطانية أن بيل مصمم على استكمال عقده مع الريال ولن يقبل أي تخفيض في راتبه ولن يتنازل عن دولار واحد من مستحقاته، سواء استمر مع الفريق أو غادر في الصيف المقبل.

وفتح تألق بيل في الفترة الماضية بتسجيل 4 أهداف وصناعة 3 في آخر 4 مباريات الباب أمام تكهنات بنهاية سعيدة تخدم جميع الأطراف في حال استمرار هذا التألق وعدم تعرض بيل للإصابة مجددا.

وتأمل إدارة ريال مدريد في أن يستعيد بيل جزءا من قيمته في سوق الانتقالات، ويجلب اهتمام أندية للتعاقد معه خلال الصيف المقبل، أو يقنع توتنهام على الأقل بتمديد عقد الإعارة موسما آخر.

ويحرص ريال مدريد على التخلص من راتب بيل الضخم بهدف استعادة التوازن في حسابات النادي التي تأثرت بجائحة كورونا، وفسح المجال أمام تعاقدات جديدة الصيف المقبل.