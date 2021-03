نجحت إدارة ريال مدريد في التخلص مؤقتا من مشكلة المهاجم الويلزي غاريث بيل، بعد إعارته لتوتنهام خلال الموسم الحالي، غير أن المشكل ظهر مجددا مع اقتراب الموسم من نهايته.

ووجد ريال مدريد صعوبة في إدارة ملف اللاعب المرتبط بعقد مع النادي إلى غاية 2022، وذلك بسبب تراجع مستواه وخروجه من خطط المدرب زين الدين زيدان في الموسم الماضي.

وجاءت إعارة اللاعب الويلزي إلى توتنهام خلال الموسم الحالي لتمنح إدارة ريال مدريد فرصة للتفكير في مستقبل اللاعب الذي يعتبر بين أغلى اللاعبين أجرا في الفريق.

ويتقاسم ريال مدريد راتب اللاعب المقدر بأكثر من 36 مليون دولار مناصفة مع توتنهام خلال فترة الإعارة الحالية.

ومع اقتراب نهاية الموسم الحالي، ستكون إدارة النادي الملكي مطالبة بإيجاد حل لملف بيل، خاصة مع تزايد احتمال استمرار المدرب زيدان، مما يعني أن الأبواب ستظل مغلقة أمام عودة اللاعب نحو الفريق.

