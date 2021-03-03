أغضبت جماهير المغرب والزمالك.. وفاة بن شرقي الافتراضية تثير ضجة في مصر

أحالت جامعة مصرية أمس الثلاثاء أكاديميا للتحقيق وأوقفته عن العمل مؤقتا، إثر وضعه سؤالا في امتحان طلابه، يفترض وفاة اللاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي المحترف في صفوف نادي الزمالك بفيروس كورونا.

ولم تنته الواقعة بالإيقاف المؤقت ونفي التعمد من الأكاديمي، بل أخذت أبعادا متلاحقة بوسم ينتقده، وإعلان نادي الزمالك تقديم بلاغ ضده، واتصال هاتفي من وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار باللاعب لتوضيح الأمر، واعتذار الجامعة.

ووفق وسائل إعلام مصرية، وضع الأكاديمي أحمد عبد الموجود سؤالا عن بن شرقي أول أمس الإثنين، وذلك في مادة "تنازع القوانين" للفرقة الرابعة في كلية الحقوق جامعة سوهاج (جنوب)، قبل أن يتناقل رواد منصات التواصل -لا سيما مشجعي الزمالك- ورقة السؤال بطريقة غاضبة.

كلية حقوق سوهاج

تسيء للاعب مغربي محترف في مصر

وتفترض اصابته بكورنا ووفاته في سؤال امتحان الفرقة الرابعة

-ليه؟

لأنه لاعب في #الزمالك

-ليه؟

استهانة بالزمالك وجمهوره، وبمشاعر الاشقاء المغاربة عندما يقرأون هذا العبث، تجاه بن شرقي لاعب المنتخب المغربي

-الزمالك مستباح.. للأسف pic.twitter.com/KJHiGBNgII — motaz elshamy (@motazelshamy) March 2, 2021

وأثار السؤال غضبا بين مشجعي الزمالك وفي المغرب أيضا، وتصدر وسم (هاشتاغ) ينتقد الأكاديمي المرتبة الثانية في الوسوم الأكثر تداولا على تويتر، أمس الثلاثاء.

وحسب الورقة المتداولة -التي لم يتسن للأناضول التأكد من صحتها- يتضمن السؤال مناقشة تنازع حول ميراث للاعب المغربي عقب وفاته افتراضيا متأثرا بإصابته بكورونا.

بسبب بن شرقي..الزمالك يعلن تقديم بلاغ للنائب العام ضد دكتور بجامعة سوهاج #زملكاوي pic.twitter.com/uHynlWku51 — Zamalek TV – قناة الزمالك (@ZamalekScTV) March 3, 2021

بدورها، قالت جامعة سوهاج (حكومية) -في بيان نشرته أمس- إنها "تحترم نادي الزمالك… وقررت إيقاف ندب أستاذ المادة (من جامعة أسيوط/جنوب) مع مخاطبة رئيس الجامعة للتحقيق في الأمر".

وقال النادي في بيان إن "السؤال يسيء للاعب ويستفز الجماهير، في واحدة من أبشع صور التعصب بنسج قصة خيالية"، مؤكدا أنه سيقاضي الأكاديمي.

اول تعليق من رئيس جامعة سوهاج وقرارات تأديبه بعد واقعة اشرف بن شرقي

في ورقه الامتحان pic.twitter.com/XWsciLKblX — Beer Adel (@BeerAdel2) March 2, 2021

في السياق ذاته، قال رئيس جامعة سوهاج أحمد العزيز -في تصريحات متلفزة- إن الجامعة اعتذرت للزمالك وتؤكد حسن العلاقة مع الدول الشقيقة.

فيما وجّه وزير التعليم العالي المصري المعنيين لإفادته بنتائج التحقيق مع الأكاديمي في أسرع وقت ممكن، مشيرا أنه أعرب للاعب في اتصال هاتفي عن "استيائه من هذا التصرف الفردي الخاطئ"، وفق البيان.

فيما علق الأكاديمي أحمد عبد الموجود -عبر صفحته بفيسبوك- قائلا: إنه "يحترم نادي الزمالك وهناك لغط وسوء فهم وتقدير بخصوص الواقعة"، وذلك وفق صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة.

وأوضح أن "السؤال يمثل افتراضات لا تمت للواقع بأية صلة، ولم يُقصد منها الإساءة، وهي من وحي توصيل المعلومة بشكل أسرع وأفضل للطلاب".

وأشرف بن شرقي (26 عاما) لاعب كرة قدم مغربي بدأ في نادي الوداد البيضاوي، وفي يوليو/تموز 2019 وقع عقدا مع الزمالك لمدة 3 مواسم.