بالفيديو- العمر مجرد رقم.. تعرف على أبرز 15 رقما قياسيا وإنجازا سجلها رونالدو

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس تسجيل الأهداف وتحقيق الأرقام القياسية برقم جديد سجل باسمه بعد إحرازه الهدف الثالث في فوز فريقه على سبيتسيا بالدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الثلاثاء.

رونالدو الذي ولد في الخامس من فبراير/شباط 1985 في فونشال بالبرتغال، يؤكد بتألقه يوما بعد يوم أن العمر مجرد رقم.

ونرصد في السطور التالية أبرز 15 رقما قياسيا وإنجازا سجله رونالدو خلال مسيرته الاحترافية:

1- أصبح أول لاعب يسجل 20 هدفا على الأقل في 12 موسما متتاليا في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، عندما أحرز هدفا مع يوفنتوس أمام سبيتسيا في مباراته رقم 600 على مستوى الدوري في الثاني من مارس/آذار.

THE FLYING MAN!!!

Former Real Madrid star Cristiano Ronaldo scored a sensational bicycle kick against Juventus in the Champions League 3 years ago and the whole stadium rose to applaud Ronaldo.

Best goal in the history of the the Champions League?😲🤷🏻‍♂️🤩 pic.twitter.com/atbfet4yPK

— Marshalls World of Sport (@World_of_Sport) March 2, 2021