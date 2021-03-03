بالفيديو- العمر مجرد رقم.. تعرف على أبرز 15 رقما قياسيا وإنجازا سجلها رونالدو

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس تسجيل الأهداف وتحقيق الأرقام القياسية برقم جديد سجل باسمه بعد إحرازه الهدف الثالث في فوز فريقه على سبيتسيا بالدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الثلاثاء.

رونالدو الذي ولد في الخامس من فبراير/شباط 1985 في فونشال بالبرتغال، يؤكد بتألقه يوما بعد يوم أن العمر مجرد رقم.

ونرصد في السطور التالية أبرز 15 رقما قياسيا وإنجازا سجله رونالدو خلال مسيرته الاحترافية:

1- أصبح أول لاعب يسجل 20 هدفا على الأقل في 12 موسما متتاليا في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، عندما أحرز هدفا مع يوفنتوس أمام سبيتسيا في مباراته رقم 600 على مستوى الدوري في الثاني من مارس/آذار.

THE FLYING MAN!!! Former Real Madrid star Cristiano Ronaldo scored a sensational bicycle kick against Juventus in the Champions League 3 years ago and the whole stadium rose to applaud Ronaldo. Best goal in the history of the the Champions League?😲🤷🏻‍♂️🤩 pic.twitter.com/atbfet4yPK — Marshalls World of Sport (@World_of_Sport) March 2, 2021

2- أصبح أول لاعب أوروبي يسجل 100 هدف دولي عندما أحرز هدفين أمام السويد ليرفع رصيده مع البرتغال إلى 101 خلال دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2020.

وأصبح الدون على بعد 7 أهداف فقط من اللاعب الوحيد الذي سجل عددا أكبر من الأهداف الدولية، الإيراني علي دائي برصيد 109 أهداف، بينما وصلت حصيلة رونالدو إلى 102 هدف حتى الآن.

THREAD: Counterattack goals! 😎 1⃣ 2009: Sweeping Manchester United move finished with a flourish by Cristiano Ronaldo 🤩@Cristiano | @ManUtd | #UCL pic.twitter.com/OodvzDkV6q — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2021

3- رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي فاز بلقب الدوري والكأس المحلية وكأس السوبر المحلية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وأفضل لاعب في الدوري والحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا والكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم مع ناديين مختلفين هما مانشستر يونايتد وريال مدريد.

14 years ago today, Cristiano Ronaldo did it all himself for the late winner against Fulham 💥 (🎥 via @ManUtd)pic.twitter.com/eDrZyVwyn7 — B/R Football (@brfootball) February 24, 2021

4- أثناء اللعب مع ريال مدريد، أصبح رونالدو أسرع لاعب يصل إلى 150 هدفا في الدوري الإسباني (في 140 مباراة) و200 هدف في الدوري (في 178 مباراة) و300 هدف في الدوري (286 مباراة).

5- في فبراير/شباط 2020، احتفل رونالدو بمباراته الألف على مستوى الفريق الأول بالتسجيل للمباراة 11 على التوالي مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي ليعادل، رقما قياسيا في المسابقة.

6- في موسم 2019-2020، أصبح رونالدو أكبر لاعب يسجل 30 هدفا في واحدة من بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا منذ روني روك مع أرسنال في 1948، وحقق الإنجاز وعمره 35 عاما و166 يوما.

7- سجل رونالدو 37 هدفا في كل المسابقات خلال موسم واحد مع يوفنتوس خلال 2019-2020 وهو رقم قياسي للنادي، وحطم رقم فيليتشي بوريل البالغ 34 هدفا خلال موسم 1933-1934.

8- رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدفا.

Cristiano Ronaldo is the only player in the history to score a HATTRICK against Diego Simeone’s Atletico Madrid. He’s done it 4 TIMES. 😳 pic.twitter.com/fhL4KKiYSv — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) February 23, 2021

9- يحمل الدون الرقم القياسي لعدد الأهداف في نسخة واحدة بدوري أبطال أوروبا عندما سجل 17 هدفا خلال موسم 2013-2014.

10- رونالدو اللاعب الوحيد الذي سجل في 3 مباريات نهائية لدوري الأبطال، وهو الوحيد الذي سجل في 11 مباراة متتالية بالمسابقة.

11- نال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، آخرها في 2017، ولا يتفوق عليه سوى ليونيل ميسي الذي حصدها 6 مرات.

12- رونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 450 هدفا.

The day Cristiano Ronaldo scored five goals in a single match🔥 pic.twitter.com/Xot7QM4aab — Martial🇬🇭🇳🇬 (@adawen14) February 24, 2021

13- يتقاسم الهداف البرتغالي الرقم القياسي في عدد الأهداف في بطولة أوروبا للمنتخبات برصيد 9 أهداف مع الفرنسي ميشيل بلاتيني.

14- يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في تصفيات بطولة أوروبا وتصفيات كأس العالم برصيد 61 هدفا.

15- نال جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا 4 مرات، إلى جانب الفوز بجائزة الهداف في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني (3 مرات) وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس ملك إسبانيا.

هناك ادعاء بأن وصول رونالدو إلى 767 هدفا في مسيرته على مستوى الفريق الأول جعله الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ اللعبة على مستوى المحترفين. لكن ظهر خلاف حول هذا الأمر في ظل عدم وجود أرقام رسمية مؤكدة لعدد أهداف جوزيف بيكان وروماريو وبيليه.

ولا يملك الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رقما رسميا للأهداف، بينما زعم الاتحاد التشيكي لكرة القدم في يناير/كانون الثاني أن عدد أهداف بيكان يبلغ 821 هدفا.