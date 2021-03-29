5 أندية عربية ضمن تصنيف "غريب" لأفضل 100 شعار بالعالم

نشر موقع بريطاني تصنيفا حفل بالمفاجآت لأعظم 100 شعار للأندية في العالم، واحتلت الأندية العربية وتحديدا المصرية والمغربية 5 مراكز منها أحد المراكز العشرة الأولى.

واعتمد التصنيف الذي أجراه موقع "فور فور تو" (fourfourtwo) الرياضي على قوة الشعار وعراقته، لكنه تجاهل بعض الأندية الكبرى العريقة. في المقابل زج بنادي بيراميدز المصري الذي احتل المركز 77 رغم حداثته وشعاره الذي لم يمر عليه سوى نحو عامين فقط.

والغريب أن بيراميدز (الأهرام) تقدم على أندية عريقة ولها تاريخ كبير في حصد البطولات المحلية والأفريقية وهي: الرجاء البيضاوي المغربي (الذي يليه في الترتيب) والوداد المغربي (المركز 96) والزمالك المصري (المركز 99).

بل إن بيراميدز تفوق في التصنيف على ريال مدريد أكثر أندية العالم حصدا للألقاب ومن أكثرها جماهيرية.

والأغرب أن متصدر التصنيف هو ميونخ 1860 الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة في ألمانيا، في حين احتل الأهلي المصري المركز الخامس.

وفيما يلي الأندية العشرة الأولى من حيث تصنيف الشعارات:

1- ميونخ 1860 الألماني

2- أبردين الأسكتلندي

3- ميلان الإيطالي

4- أياكس أمستردام الهولندي

5- الأهلي المصري

6- أرسنال الإنجليزي

7- باري الإيطالي

8- روما الإيطالي

9- أتلانتا الإيطالي

10- أتلانتا الأميركي