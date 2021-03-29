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هافرتس.. تشلسي دفع 98 مليون دولار مقابل هدف وتمريرتين حاسمتين

علق تشلسي آمالا كبيرة على هافرتس (غيتي)
علق تشلسي آمالا كبيرة على هافرتس (غيتي)
29/3/2021

واجه كاي هافرتس لاعب تشلسي صعوبات في سعيه للتأقلم مع متطلبات اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد انضمامه للنادي اللندني قادما من باير ليفركوزن، لكن لاعب الوسط الألماني الدولي نجح أخيرا في التكيف مع وضعه الجديد، وهو الآن يرى أن مستقبلا كبيرا ينتظره في ستامفورد بريدج.

وحسب إحصاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن هافرتس أحرز هدفا وحيدا وهيأ فرصتي تهديف في الدوري منذ تعاقده مع النادي الإنجليزي مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بنحو 71 مليون جنيه إسترليني (نحو 98 مليون دولار).

وتأثر هافرتس (21 عاما) بإصابته بفيروس كورونا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبعد ذلك شارك كبديل في معظم الأوقات، قبل أن يتعرض لإصابة في الشهر الماضي.

وقال هافرتس بعد فوز منتخب ألمانيا على نظيره الروماني 1-صفر في تصفيات كأس العالم أمس الأحد "كان موسما صعبا، وكنت أعرف أن الأمور لم تكن تسير بسلاسة".

وأضاف اللاعب الألماني "لكني أعتقد أنه أمر طبيعي عندما تلعب في الخارج، التكيف مع الوضع الجديد يحتاج لنصف عام أو أكثر".

وقال "لكني أعتقد أن الأمور تسير بصورة طيبة في الوقت الحالي، وأريد التفكير في السلبيات التي واجهتها في الماضي، شعوري إيجابي وأتمنى أن تكون الأسابيع المقبلة جيدة تماما".

ويحتل تشلسي -الذي يقوده المدرب الألماني توماس توخيل- المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، وسيلتقي مع ضيفه وست بروميتش ألبيون السبت المقبل بعد انتهاء العطلة الدولية الحالية.

المصدر : رويترز

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