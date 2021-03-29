بسبب ضربة جزاء.. آل الشيخ يشكك في التحكيم الإسباني

شن تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا حملة انتقادات لاذعة على التحكيم الإسباني بعد تعادل فريقه مع ليغانيس 1-1 في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وشكك آل الشيخ في حكم مباراة فريقه مع ليغانيس -التي أقيمت أول أمس السبت- من خلال عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، واصفا ما يحدث بالمهزلة ومشيرا إلى خسارة فريقه 8 نقاط بسبب التحكيم.

الي حصل اليوم مهزله تحكيميه بكل المقاييس ومو معقول هذا الدوري الاسباني!!! خسرنا ٨ نقاط من التحكيم ! الى متى؟! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 27, 2021

الحكم بيقول مو بلنتي!!! pic.twitter.com/Wpe2rGspGe — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 28, 2021

كما أعاد آل الشيخ عدة تغريدات تهاجم التحكيم الإسباني، ومنها مهاجمة مدرب ألميريا، وأحد البرامج الرياضية السعودية.

😡🤬JOSÉ GOMES, entrenador de la UD ALMERÍA 'ESTALLA' como nunca tras el Almería-Leganés🤬😡 💥"¡¡¡Merecemos RESPETO!!! 🔥¡¿¿Cómo puede ser que una falta a favor termine en PENALTI EN CONTRA? ¿Qué fútbol es éste?!" pic.twitter.com/JYf1urfnxs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 27, 2021

وسر هجوم آل الشيخ يكمن في احتساب الحكم ضربة جزاء لليغانيس في الوقت بدل الضائع بعد دقيقتين فقط من تقدم ألميريا.

ويهدد هذا التعادل حلم ألميريا بالعودة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة، متخلفا بـ4 نقاط عن فريقي الصدارة إسبانيول وريال مايوركا.