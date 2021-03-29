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بسبب ضربة جزاء.. آل الشيخ يشكك في التحكيم الإسباني

آل الشيخ بقميص ألميريا (وكالة الأنباء الأوروبية)
آل الشيخ بقميص ألميريا (وكالة الأنباء الأوروبية)
29/3/2021-|آخر تحديث: 29/3/202104:34 PM (مكة المكرمة)

شن تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا حملة انتقادات لاذعة على التحكيم الإسباني بعد تعادل فريقه مع ليغانيس 1-1 في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وشكك آل الشيخ في حكم مباراة فريقه مع ليغانيس -التي أقيمت أول أمس السبت- من خلال عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، واصفا ما يحدث بالمهزلة ومشيرا إلى خسارة فريقه 8 نقاط بسبب التحكيم.

كما أعاد آل الشيخ عدة تغريدات تهاجم التحكيم الإسباني، ومنها مهاجمة مدرب ألميريا، وأحد البرامج الرياضية السعودية.

وسر هجوم آل الشيخ يكمن في احتساب الحكم ضربة جزاء لليغانيس في الوقت بدل الضائع بعد دقيقتين فقط من تقدم ألميريا.

ويهدد هذا التعادل حلم ألميريا بالعودة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة، متخلفا بـ4 نقاط عن فريقي الصدارة إسبانيول وريال مايوركا.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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