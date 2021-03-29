بالفيديو.. صلاح يقود مصر لفوز كبير ويصبح وصيف الهداف التاريخي للمنتخب

شنت الجماهير هجوما حادا على المنتخب المصري ومدربه حسام البدري، رغم ضمانه التأهل لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد تعادله المخيب 1-1 مع كينيا؛ ليحتل الفراعنة المركز الثاني بالمجموعة بعد جزر القمر.
اختتم منتخب مصر مشواره في المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، بالفوز 4-صفر على جزر القمر اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.
وتقدم المنتخب المصري في الدقيقة 15 عن طريق محمد النني، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 17، في حين سجل محمد صلاح الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 21 و25.
⚽️🥅 هدف رائع من تسديدة صاروخية للعائد إلى تشكيلة الفراعنة محمد النني#تصفيات_كأس_أمم_إفريقيا #AFCON2022Q pic.twitter.com/uBW9YogvnJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 29, 2021
وأصبح صلاح وصيف الهداف التاريخي للمنتخب المصري حسام حسن (68 هدفا)، بعد أن رفع رصيده إلى 43 هدفا متخطيا بهدف الراحل حسن الشاذلي الذي تراجع للمركز الثالث.
⚽️🥅 الثاني لمحمد صلاح والرابع للفراعنة#تصفيات_كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_جزر_القمر #AFCON2022Q pic.twitter.com/E6z6m86miX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 29, 2021
ورفع منتخب مصر، الذي كان قد ضمن تأهله للنهائيات في الجولة الماضية، رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، بفارق 3 نقاط عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني والذي حسم تأهله إلى النهائيات هو الآخر.