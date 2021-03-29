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بالفيديو.. صلاح يقود مصر لفوز كبير ويصبح وصيف الهداف التاريخي للمنتخب

صلاح (وسط) يحتفل مع زميليه بعد تسجيله الهدف الرابع لمنتخب مصر (مواقع التواصل)
صلاح (وسط) يحتفل مع زميليه بعد تسجيله الهدف الرابع لمنتخب مصر (مواقع التواصل)
29/3/2021-|آخر تحديث: 29/3/202110:03 PM (مكة المكرمة)

اختتم منتخب مصر مشواره في المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، بالفوز 4-صفر على جزر القمر اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

وتقدم المنتخب المصري في الدقيقة 15 عن طريق محمد النني، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 17، في حين سجل محمد صلاح الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 21 و25.

وأصبح صلاح وصيف الهداف التاريخي للمنتخب المصري حسام حسن (68 هدفا)، بعد أن رفع رصيده إلى 43 هدفا متخطيا بهدف الراحل حسن الشاذلي الذي تراجع للمركز الثالث.

ورفع منتخب مصر، الذي كان قد ضمن تأهله للنهائيات في الجولة الماضية، رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، بفارق 3 نقاط عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني والذي حسم تأهله إلى النهائيات هو الآخر.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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