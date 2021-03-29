بالفيديو: الحكم يعترف بصحة الهدف وينتظر العقوبة.. اليويفا يتبرأ من إلغاء هدف رونالدو بمرمى صربيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين أن هدف كريستيانو رونالدو الذي ألغاه الحكم وتسبب في غضب النجم البرتغالي في مباراة صربيا والبرتغال بتصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، كان يمكن احتسابه إذا وافق اتحادا اللعبة في البلدين قبل المباراة على استخدام تقنية مراقبة خط المرمى "عين الصقر".

وغادر رونالدو الملعب غاضبا قبل ثوان على صفارة النهاية بعد حرمانه من هدف واضح في نهاية مثيرة للجدل للمباراة ضد صربيا التي عوضت تأخرها بهدفين لتنتزع التعادل 2-2 يوم السبت.

وثار رونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أبعد ستيفان ميتروفيتش مدافع صربيا محاولته بعد أن تجاوزت خط المرمى، وأشار الحكم الهولندي داني ماكيلي باستمرار اللعب رغم أن مساعده الثاني أشار في البداية لاحتساب الهدف، وفي ظل عدم وجود نظام حكم الفيديو المساعد (فار) لمراجعة القرار، حرم رونالدو من هدف الفوز للبرتغال.

ولم يلتزم الحكم بالتعليمات الواضحة في قانون كرة القدم التي تنص على أن الحكم المساعد هو صاحب الرؤية الأفضل في مثل هذه الكرات التي تحتاج للتأكيد على عبورها خط المرمى من عدمه، لأن القانون يفرض على الحكم المساعد أن يكون على خط المرمى بأقصى سرعة للتأكد من عبورها الخط.

ويجب أن يكون عبور الكرة بكامل استدارتها سواء على الأرض أو في الهواء بين القائمين والعارضة.

وألقى رونالدو شارة القيادة أرضا قبل أن يغادر الملعب ويتجه إلى غرفة الملابس قبل ثوان على صفارة النهاية في مواجهة مثيرة بالمجموعة الأولى.

وكانت ثنائية ديوغو جوتا منحت البرتغال التقدم 2-صفر في الشوط الأول لكن ألكسندر ميتروفيتش مهاجم صربيا أصبح الهداف التاريخي لبلاده برصيد 39 هدفا في 63 مباراة دولية، بعد أن قلص الفارق في الدقيقة 46.

وانتزع المنتخب الصربي، الذي أنهى المباراة بـ10 لاعبين، التعادل عندما هز فيليب كوستيتش الشباك وازدادت معاناة البرتغال في الوقت المحتسب بدل الضائع عقب حصول رونالدو على إنذار للاعتراض عندما لم يحتسب هدفه.

وقال اليويفا "قرار استخدام تقنية مراقبة خط المرمى في التصفيات الأوروبية في يد الاتحاد صاحب الضيافة في كل مباراة".

وأضاف "لو أراد الاتحاد صاحب الضيافة تطبيق تقنية مراقبة خط المرمى فإنه يتعين عليه أيضا الحصول على موافقة كتابية من الاتحاد الزائر من أجل استخدامها".

واعترف الحكم ماكيلي لوسائل إعلام برتغالية اليوم الاثنين بخطئه، وقال إنه قدم اعتذاره لمدرب البرتغال فرناندو سانتوس وبقية الفريق على هذا الخطأ.

وأضاف "كل ما أستطيع قوله أني اعتذرت للمدرب والفريق عن الواقعة. الحكام يبذلون مجهودا كبيرا لاتخاذ القرارات السليمة ولا نشعر بالسعادة عندما تتردد أخبارنا في وسائل الإعلام بسبب قرارات مثل هذه".

ومن المنتظر أن توقع لجنة الحكام الأوروبية عقوبة الإيقاف على الحكم ومساعده لعدم احتساب هدف رونالدو الواضح، وإصرار حكم الساحة على قراره غير الصحيح رغم أن هذه الحالات التحكيمية يكون الحكم المساعد صاحب الرؤية الأفضل فيها، ويضاعف من خطأ الحكم أن الكرة عبرت الخط على الأرض وهي حالة أسهل بكثير من عبورها في الهواء.

وقال مدرب البرتغال عقب المباراة، إنه ليس من المقبول عدم وجود حكم الفيديو المساعد في هذا المستوى من المنافسة.

لكن اليويفا قال يوم الأحد إن وباء "كوفيد-19" جعل من المستحيل تركيب نظام حكم الفيديو المساعد في الوقت المناسب قبل انطلاق التصفيات.