بالفيديو.. منتخب السودان يتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا

انتزع المنتخب السوداني بطاقة التأهل لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، عقب فوزه على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا 2-صفر اليوم الأحد بالجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الثالثة بالتصفيات، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب الغاني على ساوتومي وبرينسيب 3-1.

وسجل هدفي "صقور الجديان" سيف تيري ومحمد عبد الرحمن يوسف في الدقيقتين الخامسة و32.

#السودان_جنوب_افريقيا ⚽️🥅 محمد عبد الرحمن بمهارة فائقة وتوغل داخل منطقة الجزاء يعزز تقدم صقور الجديان بهدف ثاني#تصفيات_كأس_أمم_إفريقيا #AFCON2021Q pic.twitter.com/pa1Vh3rhRQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 28, 2021

#السودان_جنوب_افريقيا ⚽️🥅 سيف تيري يعطي الأسبقية لمنتخب السودان برأسية سكنت شباك منتخب جنوب أفريقيا#تصفيات_كأس_أمم_إفريقيا #AFCON2021Q pic.twitter.com/GA3WzFb1xm — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 28, 2021

ورفع السودانيون رصيدهم إلى 12 نقطة في المركز الثاني لينتزعوا بطاقة التأهل للمرة التاسعة في تاريخهم، برفقة المنتخب الغاني صاحب المركز الأول، في حين توقف رصيد منتخب جنوب أفريقيا عند 10 نقاط في المركز الثالث.

👏 مبروك لصقور الجديان العودة للبطولة الإفريقية منتخب السودان يتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ 9 في تاريخه!#تصفيات_كأس_أمم_إفريقيا | #السودان_جنوب_افريقيا #AFCON2021Q pic.twitter.com/PumumOa8O6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 28, 2021

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الغاني على ضيفه ساوتومي وبرينسيب 3-1، وسجل أهداف الفائز نيكولاس أبوكو في الدقيقة 12، جوردان أيو في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، عبد الرحمن بابا في الدقيقة 60، في حين سجل إينيستا هدف الشرف لساوتومي وبرينسيب في الدقيقة 83.

ورفع المنتخب الغاني رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وظل منتخب ساوتومي وبرينسيب بلا رصيد في قاع الترتيب.

وأصبح "صقور الجديان" سادس منتخب عربي يصل إلى نهائيات أمم أفريقيا بعد الجزائر (بطل النسخة الماضية) وتونس والمغرب ومصر وجزر القمر.