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بالفيديو.. منتخب السودان يتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا

صقور الجديان تأهلوا للمرة السابعة إلى نهائيات أمم أفريقيا (من صفحة اتحاد الكرة السوداني بفيسبوك)
صقور الجديان تأهلوا للمرة السابعة إلى نهائيات أمم أفريقيا (من صفحة اتحاد الكرة السوداني بفيسبوك)
28/3/2021-|آخر تحديث: 28/3/202110:10 PM (مكة المكرمة)

انتزع المنتخب السوداني بطاقة التأهل لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، عقب فوزه على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا 2-صفر اليوم الأحد بالجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الثالثة بالتصفيات، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب الغاني على ساوتومي وبرينسيب 3-1.

وسجل هدفي "صقور الجديان" سيف تيري ومحمد عبد الرحمن يوسف في الدقيقتين الخامسة و32.

ورفع السودانيون رصيدهم إلى 12 نقطة في المركز الثاني لينتزعوا بطاقة التأهل للمرة التاسعة في تاريخهم، برفقة المنتخب الغاني صاحب المركز الأول، في حين توقف رصيد منتخب جنوب أفريقيا عند 10 نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الغاني على ضيفه ساوتومي وبرينسيب 3-1، وسجل أهداف الفائز نيكولاس أبوكو في الدقيقة 12، جوردان أيو في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، عبد الرحمن بابا في الدقيقة 60، في حين سجل إينيستا هدف الشرف لساوتومي وبرينسيب في الدقيقة 83.

ورفع المنتخب الغاني رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وظل منتخب ساوتومي وبرينسيب بلا رصيد في قاع الترتيب.

وأصبح "صقور الجديان" سادس منتخب عربي يصل إلى نهائيات أمم أفريقيا بعد الجزائر (بطل النسخة الماضية) وتونس والمغرب ومصر وجزر القمر.

المصدر : وكالات
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