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شاهد.. جورجيا تحرج إسبانيا وفوز سهل لإنجلترا وفرنسا في التصفيات الأوروبية للمونديال

منتخب جورجيا قدم مباراة قوية أمام نظيره الإسباني (رويترز)
منتخب جورجيا قدم مباراة قوية أمام نظيره الإسباني (رويترز)
28/3/2021-|آخر تحديث: 28/3/202110:02 PM (مكة المكرمة)

أفلت المنتخب الإسباني لكرة القدم من كمين جورجيا وانتزع فوزا صعبا وثمينا 2-1، وعاد منتخب إنجلترا بالفوز 2-صفر أمام ألبانيا، وهي نفس النتيجة انتهت بها مباراة فرنسا أمام كازاخستان.

وضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، أنهى المنتخب الجورجي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 43 بعد أداء غير مقنع من المنتخب الإسباني.

وفي الشوط الثاني، ساهمت التغييرات التي أجراها مدرب إسبانيا لويس إنريكي في تحسن أداء الفريق مما أثمر هدف التعادل بتوقيع فيران توريس في الدقيقة 56، ثم انتزع البديل داني أولمو هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وكان المنتخب الإسباني استهل مسيرته في التصفيات بالتعادل مع اليونان 1-1 الأسبوع الماضي، ثم فاز اليوم بصعوبة على مضيفه الجورجي ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر مجموعته مؤقتا.

ومني المنتخب الجورجي بالهزيمة الثانية على التوالي في التصفيات رغم الأداء الجيد للفريق معظم فترات المباراة.

وفي المجموعة التاسعة، انفرد المنتخب الإنجليزي بالصدارة بعد فوزه على مضيفه الألباني 2-صفر.

وتقدم الإنجليز بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 38، وأضاف ماسون ماونت الهدف الثاني في الدقيقة 63.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 6 نقاط لينفرد بصدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الألباني عند 3 نقاط في المركز الثاني مؤقتا.

من جانب آخر، اكتفى منتخب فرنسا بهدفين في شباك مضيفه منتخب كازاخستان، محققا أول انتصاراته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وانفردت فرنسا، التي تعادلت بالجولة الأولى من التصفيات مع منتخب أوكرانيا، بصدارة المجموعة الرابعة من التصفيات مؤقتا حيث رفعت رصيدها إلى 4 نقاط. في وقت يقبع منتخب كازاخستان في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وترجم منتخب "الديوك" سيطرته شبه التامة على مجريات اللعب بالشوط الأول إلى هدفين نظيفين سجلهما عثمان ديمبلي في الدقيقة 20، وسيرجي ماليي لاعب كازاخستان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 44.

المصدر : وكالات

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