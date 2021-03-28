تقاسم برشلونة وريال مدريد أضخم الصفقات في الدوري الإسباني، وتقاسما أيضا الخيبات بخسارة عشرات الملايين على لاعبين لم يقدموا إضافة تذكر.

يعتبر "الليغا" الإسباني من أبرز الدوريات التي تستقطب نجوم كرة القدم العالمية، وبالخصوص العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، لكن بعض الأسماء التي انتقلت لليغا بمبالغ خيالية لم تستطع أن تقدم أي إضافة تذكر.

وقد استعرض تقرير نشره موقع "90 دقيقة" (90Min)، في نسخته الإنجليزية، أغلى 30 صفقة في تاريخ الدوري الإسباني، والتي تضم أسماء لامعة من النجوم الحاليين والسابقين.

أنطوان غريزمان (إلى أتليتكو)

عام 2014، تعاقد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مع أتليتكو مدريد بعد تألقه مع ريال سوسيداد، وبلغت صفقة انتقاله 30 مليون يورو.

دافيد فيا

انتقل المهاجم الإسباني ديفيد فيا من فالنسيا إلى برشلونة عام 2010 بصفقة قيمتها 40 مليون يورو. قدم مستويات مذهلة مع "البلوغرانا" بالإضافة إلى أنه أفضل هداف في تاريخ المنتخب برصيد 59 هدفا.

راداميل فالكاو

استطاع هذا الكولومبي أن يثبت علو كعبه عندما لعب في الدوري البرتغالي، وانتقل من بورتو إلى أتليتكو مدريد بصفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو عام 2011.

باولينيو

تعد صفقة البرازيلي باولينيو من أغرب الانتقالات في تاريخ كرة القدم، حيث انتقل من غوانغجو إيفرغراند الصيني إلى برشلونة عام 2017 مقابل 40 مليون يورو، ثم عاد إلى الصين بعد موسمين بمبلغ أعلى بقليل.

غونسالو غيديش

لعب البرتغالي غيديش مع باريس سان جيرمان 13 مباراة فقط قبل أن ينتقل إلى فالنسيا على سبيل الإعارة عام 2017، وبشكل دائم الموسم الموالي بصفقة بلغت 40 مليون يورو.

مالكوم

دفع برشلونة 41 مليون يورو للحصول على خدمات الشاب البرازيلي مالكوم من بوردو الفرنسي عام 2018، قبل أن يبيعه لنادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي بعد موسم واحد.

لويس فيغو

تعد صفقة انتقال البرتغالي فيغو من برشلونة إلى ريال مدريد عام 2000 أولى صفقات نجوم "الغلاكتيكوس" التي أطلقها فلورنتينو بيريز لتشكيل فريق الأحلام، وبلغت قيمتها حوالي 42 مليون يورو. وأثارت الصفقة حينذاك غضب جماهير برشلونة التي وصفت فيغو بالخائن ورشقته بالمقذوفات في مباراة جمعت الفريقين بملعب كامب نو عام 2002.

الظاهرة رونالدو

عام 2002، دفع ريال مدريد 46 مليون يورو لإنتر ميلان الإيطالي من أجل الظفر بالنجم البرازيلي رونالدو، أحد أبرز أفضل صفقات الغلاكتيكوس. أحرز رونالدو 104 أهداف في 177 مباراة مع الريال، وحصل على جائزة الكرة الذهبية عام 2002.

فينيسيوس جونيور

عام 2017، وافق ريال مدريد على دفع 46 مليون يورو لنادي فلامينغو البرازيلي مقابل التعاقد مع فينيسيوس جونيور البالغ من العمر حينذاك 16 عاما، قبل عام من انضمامه فعليا إلى النادي الملكي.

رودريغو

على غرار صفقة فينيسيوس جونيور، دفع الريال المبلغ ذاته لنادي سانتوس مقابل التعاقد مع رودريغو عام 2019.

فيرلاند ميندي

عانى فيرلاند ميندي من مشاكل صحية في صغره كادت تنهي مشواره الكروي مبكرا، لكنه شقّ طريقه بنجاح ولفت الأنظار لينتقل من ليون الفرنسي إلى ريال مدريد في 2019 لمدة 6 مواسم في صفقة بلغت قيمتها 48 مليون يورو.

إيدر ميليتاو

انتقل البرازيلي إيدر ميليتاو من بورتو إلى ريال مدريد في 2018 بمبلغ 50 مليون يورو، لكنه لم يقدم أي إضافة لخط دفاع الملكي حتى الآن.

زين الدين زيدان

في 2001، انتقل زين الدين زيدان من يوفنتوس إلى ريال مدريد بصفقة بلغت 51 مليون يورو، وكانت صفقة قياسية في ذلك الوقت، وتعادل أكثر من 200 مليون يورو حاليا.

لوكا يوفيتش

يعتبر الصربي لوكا يوفيتش أحد الأمثلة العديدة على إنفاق ريال مدريد مبالغ كبيرة على لاعبين عاديين، حيث دفع النادي الإسباني 60 مليون يورو لنادي آينتراخت فرانكفورت مقابل الحصول على خدمات المهاجم في 2019، قبل أن يعيره إلى النادي ذاته في 2021.

دييغو كوستا

عاد المهاجم البرازيلي دييغو كوستا الملقب بـ"الشرير" إلى أتليتكو مدريد قادما من تشلسي في 2018 مقابل 62 مليون يورو، ولكن تجربته الثانية مع الفريق لم تكن موفقة على غرار التجربة الأولى بين عامي 2012 و2014.

ميراليم بيانيتش

في 2020، دفع برشلونة 62 مليون يورو للتعاقد مع البوسني بيانيتش من يوفنتوس، مقابل انتقال البرازيلي آرثر ميلو من البارسا إلى السيدة العجوز بمبلغ 72 مليون يورو.

كاكا

انتقل البرازيلي كاكا من نادي ميلان الإيطالي إلى ريال مدريد في 2009 مقابل 68 مليون يورو، وكانت تلك ثاني أغلى صفقة في العالم حينذاك، لكنه لم يحقق إنجازات تضاهي تلك التي حققها في إيطاليا بحصوله على دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية.

زلاتان إبراهيموفيتش

انضمّ النجم السويدي إلى برشلونة في صيف عام 2009 قادما من إنتر ميلان مقابل 72 مليون يورو، مع انتقال إيتو للنادي الإيطالي، لكن تجربة المهاجم السويدي في النادي الكتالوني كانت صعبة ورحل بعد موسم وحيد.

خاميس رودريغيز

انتقل الكولومبي من موناكو إلى ريال مدريد في 2014 بعد تألقه اللافت في نهائيات كأس العالم بالبرازيل، وقد دفع الريال 80 مليون يورو للحصول على خدماته، مما جعله أغلى لاعب في تاريخ كولومبيا.

توماس ليمار

بعد تألقه مع نادي موناكو الفرنسي، انتقل توماس ليمار إلى أتلتيكو مدريد في 2018 مقابل 82 مليون يورو.

لويس سواريز

في 2014، انتقل سواريز من ليفربول إلى برشلونة مقابل 82.3 مليون يورو، وتألق مع الفريق لعدة مواسم قبل أن يغادر إلى أتليتكو مطلع الموسم الحالي.

فرينكي دي يونغ

انتقل الدولي الهولندي إلى برشلونة في 2019 قادما من أياكس في صفقة انتقال بلغت قيمتها 84 مليون يورو، ويعد حاليا من أبرز العناصر في الفريق.

نيمار

انتقل نيمار إلى برشلونة سنة 2013 قادما من سانتوس البرازيلي في صفقة بلغت قيمتها المعلنة 86.2 مليون يورو، لكن تقارير عديدة أكدت أن المبلغ كان أعلى من ذلك بكثير.

كريستيانو رونالدو

وقّع كريستيانو رونالدو عقدا مع ريال مدريد في 2009 قادما من مانشستر يونايتد مقابل 94 مليون يورو، وكانت واحدة من أنجح الصفقات في تاريخ كرة القدم العالمية.

غاريث بيل

انتقل المهاجم الويلزي من نادي توتنهام إلى ريال مدريد في 2013 مقابل 100 مليون يورو، وكانت الصفقة حينها الأغلى في تاريخ كرة القدم.

إدين هازارد

بعد تألقه لسنوات في صفوف تشلسي الإنجليزي، انتقل المهاجم البلجيكي إلى ريال مدريد في 2019 مقابل 105 ملايين يورو، لكنه تعرض لعدة إصابات ولم يحقق إلى حد الآن النجاح المتوقع.

عثمان ديمبيلي

انضم ديمبيلي إلى برشلونة قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في 2017 بصفقة بلغت قيمتها 110 ملايين يورو.

أنطوان غريزمان

انتقل المهاجم الفرنسي إلى برشلونة في عام 2019 قادما من أتليتكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

جواو فيليكس

انتقل النجم الصاعد للكرة البرتغالية من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد عام 2019 مقابل 126 مليون يورو.

فيليبي كوتينيو

انتقل الدولي البرازيلي من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة في يناير/ كانون الثاني 2018 مقابل 160 مليون يورو، في أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإسباني، لكنه لم يستطع أن يقدم الإضافة التي كانت تنتظرها جماهير برشلونة.