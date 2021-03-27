كاسياس يربط بين حياته وصورة السفينة العالقة في قناة السويس والجرافة الصغيرة

علق حارس المرمى الإسباني السابق إيكر كاسياس مع صورة سفينة الشحن العملاقة "إيفر غيفين" العالقة في قناة السويس والجرافة الصغيرة التي تحاول تعويمها، مشبها نفسه بها في مواجهة مشاكل الحياة.

ونشر حارس مرمى ريال مدريد السابق على قصصه اليومية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل إنستغرام، صورة الجرافة التي تبدو صغيرة جدا بجوار السفينة العملاقة، مشبّها الموقف بما يحدث في حياته، حيث كتب على السفينة "مشاكلي في الحياة"، في حين كتب على الجرافة "أنا".

منشور كاسياس على إنستغرام (مواقع التواصل)

وأثارت صورة الجرافة التي تحاول تعويم السفينة الضخمة موجة كبيرة من السخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شبه البعض المشهد بما يحدث في حياتهم.

يذكر أن هيئة قناة السويس قد أعلنت في وقت سابق تعليق حركة الملاحة مؤقتًا، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات العملاقة الجانحة بالممر الملاحي منذ يوم الثلاثاء الماضي.