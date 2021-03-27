سانتوس.. ألف مباراة ورقم قياسي وما يزال القوس مفتوحا

يستعد فرناندو سانتوس مدرب البرتغال لخوض مباراته رقم ألف كمدرب، على مستوى الأندية والمنتخبات، عندما تلعب بطلة أوروبا مع صربيا في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم اليوم السبت.

وتوج المدرب البالغ عمره 66 عاما بلقبي بطولة أوروبا 2016 ودوري الأمم 2019 مع بلاده، كما أحرز الدوري البرتغالي والكأس المحلية مع بورتو في 1999، ونال لقب كأس اليونان مع أيك في 2002.

وبدأ سانتوس مسيرته كمدرب لفريق إستوريل البرتغالي في 1988، كما تولى قيادة عملاقي لشبونة، سبورتينغ وبنفيكا، قبل تدريب منتخب اليونان خلال الفترة 2010-2014.

وفازت البرتغال 1-صفر على أذربيجان في بداية مشوارها بتصفيات كأس العالم، بينما تفوقت صربيا 3-2 على أيرلندا في الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الأولى.

وبعد الفوز على أذربيجان، ذكرت شبكة "أوبتا سبورت" (Opta Sports) للإحصائيات، أن سانتوس سجل رقما قياسيا كأول مدرب يقود البرتغال للفوز بـ50 مباراة في التاريخ.