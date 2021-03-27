بالفيديو.. ريال مدريد يرفض عودة رونالدو ويتغنى بلمسات زيدان

أكدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد اليوم السبت، رفض الملكي عودة نجمه السابق كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق الصيف المقبل.

جاء ذلك بعد أيام من عرض وكيل النجم البرتغالي خورخي مينديز، عودة رونالدو إلى سانتياغو برنابيو، وهو الأمر الذي تفاعل معه الجميع بما فيهم مدرب الريال زين الدين زيدان.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد رفض بشكل قاطع عرض مينديز، وذلك بسبب الراتب الضخم لرونالدو (36 عاما) الذي سيمثل عبئًا ثقيلا على خزينة الملكي الذي يتجه نحو الصفقات القوية مع النجوم الصاعدين من صغار السن وأبرزهم إيرلينغ هالاند، هداف بوروسيا دورتموند الألماني، وكيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان الفرنسي.

"تمريرات المستر غير"

ومن ناحية أخرى، تغنى نادي ريال مدريد الإسباني بمهارات مدربه الفرنسي زيدان، الذي عوّد جماهير كرة القدم على لمساته الساحرة وتمريراته الدقيقة عندما كان لاعبا.

ونشر ريال مدريد على حسابه الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو لتمريرات زيدان المتقنة والمميزة إلى لاعبي الملكي أثناء التدريبات، معلقا عليه "تمريرات المستر غير".

ويظهر في الفيديو تدريب الفرنسي للاعبيه على التسديد بالقدم من لمسة واحدة على الطائر في الكرات العالية، على طريقة هدف زيدان "الأسطوري" الذي أحرزه مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ليفركوزن الألماني في عام 2002.

وتغنى جمهور ريال مدريد هو الآخر بتمريرات زيدان، فمنهم من عبر عن اشتياقه لأيام زيدان وتمريراته الساحرة، في حين رأى آخرون أنه ما زال بإمكان المدرب الفرنسي ممارسة كرة القدم واللعب لما يتمتع به من لمسات مميزة، حيث وصفه أحدهم بالقول "لا يزال زيدان ساحرا".

أنا اقول بحكم الاصابات في #ريال_مدريد !#زيدان لائق كروياً ينزل ويخلص فريقه ويمتعنا 😍✨ https://t.co/fFmZVDvlpa — حُمود البراهيم (@hamuod87) March 26, 2021