البث الحي
كرة قدم

بالفيديو.. ريال مدريد يرفض عودة رونالدو ويتغنى بلمسات زيدان

زيدان يستعرض مهاراته في تدريبات ريال مدريد ورونالدو يشاهده (رويترز)
زيدان يستعرض مهاراته في تدريبات ريال مدريد ورونالدو يشاهده (رويترز)
27/3/2021-|آخر تحديث: 27/3/202109:15 PM (مكة المكرمة)

أكدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد اليوم السبت، رفض الملكي عودة نجمه السابق كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق الصيف المقبل.

جاء ذلك بعد أيام من عرض وكيل النجم البرتغالي خورخي مينديز، عودة رونالدو إلى سانتياغو برنابيو، وهو الأمر الذي تفاعل معه الجميع بما فيهم مدرب الريال زين الدين زيدان.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد رفض بشكل قاطع عرض مينديز، وذلك بسبب الراتب الضخم لرونالدو (36 عاما) الذي سيمثل عبئًا ثقيلا على خزينة الملكي الذي يتجه نحو الصفقات القوية مع النجوم الصاعدين من صغار السن وأبرزهم إيرلينغ هالاند، هداف بوروسيا دورتموند الألماني، وكيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان الفرنسي.

"تمريرات المستر غير"

ومن ناحية أخرى، تغنى نادي ريال مدريد الإسباني بمهارات مدربه الفرنسي زيدان، الذي عوّد جماهير كرة القدم على لمساته الساحرة وتمريراته الدقيقة عندما كان لاعبا.

ونشر ريال مدريد على حسابه الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو لتمريرات زيدان المتقنة والمميزة إلى لاعبي الملكي أثناء التدريبات، معلقا عليه "تمريرات المستر غير".

ويظهر في الفيديو تدريب الفرنسي للاعبيه على التسديد بالقدم من لمسة واحدة على الطائر في الكرات العالية، على طريقة هدف زيدان "الأسطوري" الذي أحرزه مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ليفركوزن الألماني في عام 2002.

وتغنى جمهور ريال مدريد هو الآخر بتمريرات زيدان، فمنهم من عبر عن اشتياقه لأيام زيدان وتمريراته الساحرة، في حين رأى آخرون أنه ما زال بإمكان المدرب الفرنسي ممارسة كرة القدم واللعب لما يتمتع به من لمسات مميزة، حيث وصفه أحدهم بالقول "لا يزال زيدان ساحرا".

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالة سند

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

شاهد- المساعد احتسبه والحكم رفضه.. هل هدف رونالدو المُلغى في مرمى صربيا صحيح؟

رونالدو خرج غاضبا من الملعب بعد إلغاء هدفه الصحيح (غيتي)

مودريتش يسجل رقما قياسيا.. منتخب تركيا يواصل الانتصارات المدوية وهولندا وكرواتيا يحققان الفوز الأول

مودريتش خاض مباراته رقم 135 مع كرواتيا (رويترز)

تعرف على أكثر 10 لاعبين تسجيلا للثلاثيات في القرن 21

رونالدو (يسار) وميسي (يمين) على القمة وليفاندوفسكي الرابع (فيفا)

كاسياس يربط بين حياته وصورة السفينة العالقة في قناة السويس والجرافة الصغيرة

كاسياس اعتزل كرة القدم بعد إصابته بأزمة قلبية خلال التدريب (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

أطعمة ومشروبات لا تتناولها على معدة فارغة

توقعات بانفراجة.. مقدمة السفينة الجانحة تحركت وهيئة قناة السويس تشير لتقدم بإعادة تعويمها

مصادر أكدت أنه جرى استئناف عمليات التعويم بعد ظهر السبت وأن مزيدا من الجهود من المقرر بذلها صباح اليوم الأحد (رويترز)

لأن صديقك الذي يقول إن الأرض مسطحة ليس مجرد شخص ساذج!

بين إسرائيل وأميركا وروسيا.. من يمتلك أفضل منظومات الصواريخ الدفاعية في العالم؟