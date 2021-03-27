تعرف على أكثر 10 لاعبين تسجيلا للثلاثيات في القرن 21

لا يوجد لاعب بتاريخ كرة القدم العالمية يتميز من الناحيتين المادية والمعنوية مثل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سواء في منتخب بلاده أو مع برشلونة، حتى أصبح الجميع يخطب وده على مستوى المدربين أو الإدارة.