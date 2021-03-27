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تعرف على أكثر 10 لاعبين تسجيلا للثلاثيات في القرن 21

رونالدو (يسار) وميسي (يمين) على القمة وليفاندوفسكي الرابع (فيفا)
رونالدو (يسار) وميسي (يمين) على القمة وليفاندوفسكي الرابع (فيفا)
27/3/2021

رصد موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني المتخصص في القيم السوقية وإحصائيات كرة القدم أكثر 10 لاعبين سجلوا 3 أهداف (هاتريك) أو أكثر في القرن الحادي والعشرين.

وفيما يلي ترتيب اللاعبين الذين يتصدرهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو:

1- كريستيانو رونالدو (57 هاتريك)

2- ليونيل ميسي (54 هاتريك)

3- لويس سواريز (29 هاتريك)

4- ليفاندوفسكي (24 هاتريك)

5- سيرجيو أغويرو (18 هاتريك)

6- ماريو غوميز (18 هاتريك)

7- كلاس يان هونتيلار (18 هاتريك)

8- زلاتان إبراهيموفيتش (17 هاتريك)

9- هاري كين (15 هاتريك)

إدينسون كافاني (15 هاتريك)

المصدر : ماركا

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