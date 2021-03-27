تعرف على أكثر 10 لاعبين تسجيلا للثلاثيات في القرن 21

تعقد عادة مقارنات بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في الجوائز الفردية والأهداف والمهارات الفنية، ولكن صحيفة “صن” البريطانية عقدت مقارنة بينهما، ولكن خارج الملاعب.
رصد موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني المتخصص في القيم السوقية وإحصائيات كرة القدم أكثر 10 لاعبين سجلوا 3 أهداف (هاتريك) أو أكثر في القرن الحادي والعشرين.
وفيما يلي ترتيب اللاعبين الذين يتصدرهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو:
1- كريستيانو رونالدو (57 هاتريك)
2- ليونيل ميسي (54 هاتريك)
3- لويس سواريز (29 هاتريك)
4- ليفاندوفسكي (24 هاتريك)
5- سيرجيو أغويرو (18 هاتريك)
6- ماريو غوميز (18 هاتريك)
7- كلاس يان هونتيلار (18 هاتريك)
8- زلاتان إبراهيموفيتش (17 هاتريك)
9- هاري كين (15 هاتريك)
إدينسون كافاني (15 هاتريك)