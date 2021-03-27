مودريتش يسجل رقما قياسيا.. منتخب تركيا يواصل الانتصارات المدوية وهولندا وكرواتيا يحققان الفوز الأول

عادت كرواتيا إلى الطريق الصحيح في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، بعدما هزّ ماريو باشاليتش الشباك بضربة رأس في الشوط الأول، ليمنحها الفوز 1-صفر على ضيفتها قبرص في المجموعة الثامنة، في احتفال القائد لوكا مودريتش بمباراته الـ135 الدولية، وهو رقم قياسي لكونه أكثر لاعب كرواتي يخوض مباريات دولية.

وكسر مودريتش الرقم السابق للمدافع داريو سرنا وقدم أداء جيدا، إذ بذلت كرواتيا مجهودا كبيرا لتحقق انتصارها.

تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ 🏆🇶🇦 (منطقة أوروبا🇪🇺) ترتيب المجموعة الـ8⃣ بعد مباريات اليوم 🗓 بقية النتائج👇 indexhttps://ar.fifa.com/worldcup/preliminaries/europe/matches/#282687 pic.twitter.com/eiYO1yiq6B — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 27, 2021

ورفعت كرواتيا رصيدها إلى 3 نقاط من مباراتين بعد خسارتها 1-صفر في أول مواجهة في ملعب سلوفينيا، بينما توقف رصيد قبرص عند نقطة واحدة من تعادلها دون أهداف مع سلوفاكيا.

وتتصدر روسيا المجموعة بـ6 نقاط عقب انتصارها 2-1 على سلوفينيا في وقت سابق من اليوم السبت.

تركيا تسحق النرويج

وسجل أوزان توفان هدفين رائعين لتفوز تركيا 3-صفر على النرويج التي تعرّض لاعبها البديل كريستيان ثورستفيدت للطرد، ضمن منافسات المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم 2022.

وكان من المفترض أن تلعب النرويج في أوسلو، لكنها خاضت المواجهة في مالقا الإسبانية بسبب قيود متعلقة بفيروس كورونا.

تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ 🇶🇦🏆 🇹🇷 تركيا تنهي القمة أمام النرويج 🇳🇴 بفوز كبير 0⃣-3⃣ وتؤكد قوتها بعد الفوز في الجولة الأولى على هولندا. تابع بقية المباراة مباشرة👇https://t.co/B8p2QoOocg pic.twitter.com/Byt6qa4M6B — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 27, 2021

وسجل هالاند هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل، لتفوز تركيا وتتصدر المجموعة بـ6 نقاط من مباراتين، وبفارق الأهداف عن الجبل الأسود.

تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ 🇶🇦🏆 (منطقة أوروبا🇪🇺) ترتيب المجموعة الـ7⃣ بعد مباريات اليوم 🗓 بقية النتائج 👇 indexhttps://ar.fifa.com/worldcup/preliminaries/europe/matches/#282687 pic.twitter.com/494V5WzOF6 — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 27, 2021

وتأتي هولندا، التي تفوقت 2-صفر على لاتفيا، في المركز الثالث بـ3 نقاط، وبفارق الأهداف عن النرويج رابعة الترتيب.

الفوز الأول لهولندا

وسجلت هولندا هدفا في كل شوط، لتحقق فوزها الأول في تصفيات المونديال بالتفوق 2-صفر على لاتفيا.

وأحرز ستيفن برخيس ولوك دي يونغ هدفي هولندا التي أهدرت عددا كبيرا من الفرص على مدى الشوطين.

وكانت هولندا تبحث عن رد مناسب بعد الهزيمة 4-2 أمام تركيا في إسطنبول، في بداية مشوارها في المجموعة السابعة يوم الأربعاء الماضي.

وسمحت هولندا بحضور 5 آلاف متفرج في ملعب أمستردام، ضمن دراسة مدعومة من الحكومة.