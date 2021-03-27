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مودريتش يسجل رقما قياسيا.. منتخب تركيا يواصل الانتصارات المدوية وهولندا وكرواتيا يحققان الفوز الأول

مودريتش خاض مباراته رقم 135 مع كرواتيا (رويترز)
مودريتش خاض مباراته رقم 135 مع كرواتيا (رويترز)
27/3/2021-|آخر تحديث: 28/3/202112:52 AM (مكة المكرمة)

عادت كرواتيا إلى الطريق الصحيح في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، بعدما هزّ ماريو باشاليتش الشباك بضربة رأس في الشوط الأول، ليمنحها الفوز 1-صفر على ضيفتها قبرص في المجموعة الثامنة، في احتفال القائد لوكا مودريتش بمباراته الـ135 الدولية، وهو رقم قياسي لكونه أكثر لاعب كرواتي يخوض مباريات دولية.

وكسر مودريتش الرقم السابق للمدافع داريو سرنا وقدم أداء جيدا، إذ بذلت كرواتيا مجهودا كبيرا لتحقق انتصارها.

ورفعت كرواتيا رصيدها إلى 3 نقاط من مباراتين بعد خسارتها 1-صفر في أول مواجهة في ملعب سلوفينيا، بينما توقف رصيد قبرص عند نقطة واحدة من تعادلها دون أهداف مع سلوفاكيا.

وتتصدر روسيا المجموعة بـ6 نقاط عقب انتصارها 2-1 على سلوفينيا في وقت سابق من اليوم السبت.

تركيا تسحق النرويج

وسجل أوزان توفان هدفين رائعين لتفوز تركيا 3-صفر على النرويج التي تعرّض لاعبها البديل كريستيان ثورستفيدت للطرد، ضمن منافسات المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم 2022.

وكان من المفترض أن تلعب النرويج في أوسلو، لكنها خاضت المواجهة في مالقا الإسبانية بسبب قيود متعلقة بفيروس كورونا.

وسجل هالاند هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل، لتفوز تركيا وتتصدر المجموعة بـ6 نقاط من مباراتين، وبفارق الأهداف عن الجبل الأسود.

وتأتي هولندا، التي تفوقت 2-صفر على لاتفيا، في المركز الثالث بـ3 نقاط، وبفارق الأهداف عن النرويج رابعة الترتيب.

الفوز الأول لهولندا

وسجلت هولندا هدفا في كل شوط، لتحقق فوزها الأول في تصفيات المونديال بالتفوق 2-صفر على لاتفيا.

وأحرز ستيفن برخيس ولوك دي يونغ هدفي هولندا التي أهدرت عددا كبيرا من الفرص على مدى الشوطين.

وكانت هولندا تبحث عن رد مناسب بعد الهزيمة 4-2 أمام تركيا في إسطنبول، في بداية مشوارها في المجموعة السابعة يوم الأربعاء الماضي.

وسمحت هولندا بحضور 5 آلاف متفرج في ملعب أمستردام، ضمن دراسة مدعومة من الحكومة.

 

المصدر : رويترز
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