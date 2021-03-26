زيدان يجتمع مع رونالدو مجددا لكن في يوفنتوس.. كيف ذلك؟

تلقى مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو ضربة قوية بالخروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وأصبح مستقبله مع الفريق على المحك، وذلك في ظل تقارير تشير إلى تطلع بطل إيطاليا إلى التعاقد مع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان كبديل له.

وذكرت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن يوفنتوس جعل زيدان هدفه الأول ليحل محل بيرلو، في ظل استمرار معاناة الفريق أوروبيا وحتى تأخره في حملة الدفاع عن لقبه المحلي، حيث يبتعد إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن اليوفي.

وأمضى زيدان 5 سنوات ناجحة كلاعب في يوفنتوس، كما صنع مسيرة رائعة كمدرب لريال مدريد قبل رحيل رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.

وقد ينقذ بيرلو من مقصلة الإقالة بعد الخروج الأوروبي، الفوز بالكأس المحلية والدوري الإيطالي.