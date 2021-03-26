البث الحي
كرة قدم

زيدان يجتمع مع رونالدو مجددا لكن في يوفنتوس.. كيف ذلك؟

زيدان (يسار) حقق إنجازات تاريخية كمدرب لريال مدريد قبل رحيل رونالدو إلى يوفنتوس في 2018 (رويترز)
زيدان (يسار) حقق إنجازات تاريخية كمدرب لريال مدريد قبل رحيل رونالدو إلى يوفنتوس في 2018 (رويترز)
26/3/2021

تلقى مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو ضربة قوية بالخروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وأصبح مستقبله مع الفريق على المحك، وذلك في ظل تقارير تشير إلى تطلع بطل إيطاليا إلى التعاقد مع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان كبديل له.

وذكرت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن يوفنتوس جعل زيدان هدفه الأول ليحل محل بيرلو، في ظل استمرار معاناة الفريق أوروبيا وحتى تأخره في حملة الدفاع عن لقبه المحلي، حيث يبتعد إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن اليوفي.

وأمضى زيدان 5 سنوات ناجحة كلاعب في يوفنتوس، كما صنع مسيرة رائعة كمدرب لريال مدريد قبل رحيل رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.

وقد ينقذ بيرلو من مقصلة الإقالة بعد الخروج الأوروبي، الفوز بالكأس المحلية والدوري الإيطالي.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

رونالدو رحل بسببه عن ريال مدريد.. لماذا يطلب الجميع ود ميسي الأغلى في التاريخ؟

لا يوجد لاعب بتاريخ كرة القدم العالمية يتميز من الناحيتين المادية والمعنوية مثل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سواء في منتخب بلاده أو مع برشلونة، حتى أصبح الجميع يخطب وده على مستوى المدربين أو الإدارة.

المزيد من كرة قدم

بالفيديو- يتغنى بلمسات زيدان.. ريال مدريد يرفض عودة رونالدو لهذا السبب

زيدان يستعرض مهاراته في تدريبات ريال مدريد ورونالدو يشاهده (رويترز)

سانتوس.. ألف مباراة ورقم قياسي وما يزال القوس مفتوحا

سانتوس يوجه البرتغال في مباراة أذربيجان (غيتي)

وقفة احتجاجية ومطالبة بالانتخابات.. غضب متصاعد على لجنة إدارة نادي الزمالك

تراجع نتائج الزمالك في الفترة الأخيرة زاد من غضب جماهير النادي الأبيض (رويترز)

اعتراضا على العنصرية.. تيري هنري يغلق صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي

هنري جثا على ركبته لمدة 8 دقائق و46 ثانية قبل مباراة بالدوري الأميركي (الفرنسية)
الأكثر قراءة

321 سفينة على مدخل قناة السويس.. رئيس هيئة القناة يكشف تفاصيل أعمال تعويم السفينة العالقة وأسباب جنوحها

سفينة الحاويات العملاقة التي جنحت الثلاثاء في قناة السويس (الأناضول)

لماذا لا ينبغي تجميد هذه الأطعمة في الثلاجة؟

كل الأطعمة ليست مناسبة لوضعها في الفريزر (مواقع التواصل)

7 أطعمة صحية لا تنتهي صلاحيتها

بين إسرائيل وأميركا وروسيا.. من يمتلك أفضل منظومات الصواريخ الدفاعية في العالم؟